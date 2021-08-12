محادثات الدوحة تدعو لتسريع عملية السلام ووقف الهجمات في أفغانستان

دعا مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا ودول أخرى، الخميس، إلى تسريع عملية السلام في أفغانستان، باعتبار ذلك ”مسألة ملحة للغاية“، وإلى وقف فوري للهجمات على عواصم الأقاليم والمدن في أفغانستان.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب محادثات في قطر، حيث التقى المبعوثون بمفاوضين عن الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان.

وجدد البيان التأكيد على أن العواصم الأجنبية لن تعترف بأي حكومة في أفغانستان ”يتم فرضها من خلال استخدام القوة العسكرية“.

وانعقدت اجتماعات الدوحة، التي تستهدف كسر الجمود في محادثات السلام، بينما واصل مقاتلو طالبان هجماتهم في أنحاء أفغانستان وسيطروا بالفعل على تسع عواصم إقليمية مما دفع المخابرات الأمريكية للقول إن المسلحين قد يستولون على العاصمة كابول خلال 90 يوما.

ودعا البيان إلى ”وقف أعمال العنف والاعتداءات على الفور على عواصم المحافظات والمدن الأخرى“، وحث الجانبين على اتخاذ خطوات للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

كما عبر المشاركون في محادثات الدوحة، والذين شملوا أيضا باكستان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن التزامهم بالمساعدة في إعادة الإعمار لدى التوصل إلى تسوية سياسية ”قابلة للتطبيق بعد مفاوضات حسن النية بين الجانبين“.

وسيطرت طالبان على حوالي ثلثي البلاد في وقت تستعد فيه آخر القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة للمغادرة بحلول نهاية هذا الشهر.

ووسط زحف طالبان المتسارع في أنحاء البلاد، قررت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إرسال آلاف الجنود إلى أفغاستان، لإجلاء دبلوماسيين ورعايا للدولتين وموظفين أفغان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إنها سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي من القوات الأمريكية في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان من أجل المساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السفارة في كابول.

من ناحيته، ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، أن بلاده سترسل مئات العسكريين إلى أفغانستان لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني.

وأضاف في إفادة منفصلة: ”إنها عملية طويلة مقررة، وكان من المهم في ظل الوضع الحالي على الأرض في أفغانستان اتخاذ قرار بالانتقال إلى تلك المرحلة“.