هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تركية في العراق

تعرضت قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى العراقية، الخميس، لهجوم بثلاثة صواريخ.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“، إن ”قاعدة زليكان في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى، تعرضت إلى هجوم بثلاثة صواريخ، انطلقت من مواقع قريبة للمنطقة التي تضم القاعدة، وسقطت في محيطها، دون ورود أنباء عن وجود ضحايا“.

وأشار المصدر، الذي طلب حجب هويته، إلى أن ”المعلومات الأولية عن الصواريخ تشير إلى أنها من نوع كاتيوشا“.

وأضاف أن ”استنفارًا عسكريًا شهدته المدينة التي تضم القاعدة، حيث حلقت طائرات يعتقد أنها تركية في الأجواء تحسبًا للطوارئ، فيما بدأت تحقيقات حول الأمر“.

وتُتهم عادة فصائل مسلحة على ارتباط بإيران، باستهداف القواعد العسكرية للدول الغربية، وهذا ينبع من خطاب تلك المجموعات تجاه الولايات المتحدة وحلفائها، تجاه القوات الدولية في البلاد، فضلًا عن تبنيها بعض تلك الهجمات.

ولا تبدي تلك الفصائل لهجة حادة تجاه تركيا ووجودها في العراق، أو تتبنى قصف قواعدها، فيما تقول أوساط سياسية بإقليم كردستان، إن حزب العمال الكردستاني هو المنفذ لتلك الهجمات المتقطعة على الوجود التركي في العراق.

وتجتاح تركيا منذ أسابيع الشريط الحدودي مع العراق، حيث نشرت قوات عسكرية إضافية، واستهدفت عدة قرى حدودية بالقصف الجوي والمدفعي؛ ما تسبب بهجرة مئات السكان المحليين جراء تردي الأوضاع، وتوغل القوات التركية هناك.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يعد انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية.

ومع وصول رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي إلى منصبه، العام الماضي، أجرى محادثات موسعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود قواته في محافظة نينوى، فضلًا عن العمليات العسكرية على الحدود.

وعندما شن العراق عملية عسكرية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 لاسترداد السيطرة على الموصل من أيدي مسلحي تنظيم داعش، أصرت تركيا على أن تشارك قواتها في تلك المعركة لاسترداد المدينة، لكن العراق رفض ذلك.

وقامت تلك القوات بتدريب مقاتلين للسياسي العراقي أسامة النجيفي انضموا لاحقًا إلى صفوف الحشد الشعبي، ومقاتلين أكراد موالين للزعيم الكردي مسعود بارزاني.