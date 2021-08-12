"نيويورك تايمز": بايدن يواجه مخاطر سياسية جراء تقدم طالبان بأفغانستان

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن يواجه مخاطر سياسية جديدة جراء تقدم طالبان في أفغانستان“، موضحة أنه ”رغم أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان داعما للانسحاب من أفغانستان، ورغم اتخاذ بايدن قرار الانسحاب، إلا إن تبعات هذا الانسحاب وسيطرة طالبان على مدينة تلو الأخرى قد يقلب المزاج الشعبي الأمريكي الداعم للانسحاب“.

وأضافت الصحيفة أنه ”عندما أعلن بايدن عن خطته لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، بدت السياسات بسيطة نسبيا، إذ أظهرت العديد من استطلاعات الرأي، أن الأمريكيين يؤيدون إنهاء مشاركة البلاد التي استمرت 20 عاما في حرب أصبحت أهدافها غامضة“.

سباق الإجلاء

وأضافت الصحيفة أنه ”بعد 4 أشهر، مع اقتحام طالبان للبلاد بشكل أسرع بكثير وبشراسة أكثر من المتوقعة، ظهرت مخاطر سياسية جديدة لبايدن، الذي كان يأمل في كسب رصيد ثقة لإنهاء ما أسماه إحدى الحروب الأمريكية الدائمة“.

وأضافت أن ”المسؤولين الأمريكيين أصبحوا يتسابقون لإجلاء الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي وقد يكونون أهدافا لأعمال انتقامية من طالبان، ويفكرون في احتمال إجلاء 4000 أمريكي على عجل من السفارة الأمريكية في العاصمة كابول“.

وأشارت إلى أن ”تهديد غزو طالبان والمخاطر الجديدة على أفراد الولايات المتحدة وحلفائها في البلاد قد يؤدي إلى جعل الأمريكيين الذين لم يبدوا اهتماما كبيرا بأفغانستان على مدار السنوات العديدة الماضية يعيدون النظر في آرائهم، خاصة إذا قام الجمهوريون بتضخيم رسالة الفشل والاستسلام الأمريكي“.

ونقلت الصحيفة عن برايان كاتوليس، خبير السياسة الخارجية في المركز الليبرالي للتقدم الأمريكي، قوله: ”الجميع قلقون بشأن تكرار صور سايجون“، في إشارة إلى الإخلاء الفوضوي في أبريل 1975 للسفارة الأمريكية في عاصمة فيتنام الجنوبية، عندما تشبث الفيتناميون اليائسون بدعامات طائرات الهليكوبتر المغادرة حيث كانت المدينة تحت سيطرة القوات الشيوعية.

وأضاف كاتوليس، الذي درس الرأي العام حول السياسة الخارجية، أن ”الأمريكيين لا يزالون يركزون على الأمور المحلية مثل فيروس كورونا والاقتصاد، ومن غير المرجح أن يهتموا كثيرا باستيلاء طالبان على مدن غريبة عنهم مثل قندوز“.

وأضاف: ”لكن هذا يمكن أن يتغير، إذا استمر عرض الفظائع في أفغانستان، فقد يتسرب إلى الوعي العام كما فعل العراق في عامي 2013 و2014، عندما اقتحم داعش ذلك البلد بعد انسحاب القوات الأمريكية“.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إنه ”لم يندم على قراره“، مشيرًا إلى أن ”الولايات المتحدة واصلت دعم الحكومة الأفغانية وقوات الأمن“، مضيفا: ”عليهم القتال من أجل أنفسهم“.

وأعرب المسؤولون في إدارة بايدن مرارا عن ”أملهم في أن تؤدي المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية إلى حل سلمي، بعيدا عن سيطرة طالبان على كابول، لكن احتمالات نجاح المحادثات تتلاشى بسرعة“.

وبحسب الصحيفة، فإنه ”لحسن حظ بايدن، تحول العديد من الجمهوريين في الكونجرس ضد المغامرات العسكرية الأجنبية ودعموا خروجا كاملا من أفغانستان، الأمر الذي التزم به الرئيس دونالد ترامب لأول مرة العام الماضي عندما أبرم صفقة مع طالبان، وبموجب الاتفاق، أوقفت الجماعة هجماتها على القوات الأمريكية وبدأت محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، وكان كل من ترامب وبايدن متفقين مع الرأي العام، إذ أظهرت الاستطلاعات لسنوات أن عددا كبيرا من الأمريكيين يدعمون الانسحاب من أفغانستان، حيث تدعم الأغلبية إما خروجا كاملا أو وجودا أمريكيا أقل“.

و“لكن في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في كابول أكثر تعرضا للخطر، زاد بعض الجمهوريين البارزين من انتقاداتهم لبايدن“، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي وزعيم الأقلية، قوله، إن ”الواقع كان واضحا للجميع باستثناء رأس إدارة بايدن“.

وأشار إلى التحذيرات السابقة من أن طالبان قد تتغلب بسرعة على قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية، قائلا: ”من اختيارهم الغريب لموعد نهائي رمزي في 11 سبتمبر إلى غياب أي خطة ملموسة، يبدو أن قرار الإدارة قد استند إلى التمني وليس أي شيء آخر“.

انتقادات

ونقلت عن السيناتور بن ساسي، جمهوري من نبراسكا، قوله: ”لا ينبغي لأحد أن يدعي أنه فوجئ بانتصار طالبان الآن بعد تخلينا عن شركائنا الأفغان“.

وقال ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد، الذي يعارض انسحاب القوات الأمريكية إن المخاطر السياسية والأمنية الرئيسية لا تزال قائمة بالنسبة لبايدن، مضيفا أن الدعم المحلي لمغادرة أفغانستان لم يكن كبيرا على الإطلاق.

وتابع: ”تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يريدون مغادرة أفغانستان، لكنها تظهر أيضا أنك إذا سألت الأمريكيين عن سياستهم الخارجية أو أهدافهم المتعلقة بالأمن القومي، فسيصنفون دائما منع الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في المرتبة الأولى أو الثانية، وسيصنفون إخراج أمريكا من العمليات العسكرية في الخارج بدرجة أقل بكثير“.