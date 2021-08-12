أمريكا وبريطانيا ترسلان آلاف الجنود لإجلاء دبلوماسيين ورعايا من أفغانستان

قررت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إرسال آلاف الجنود إلى أفغانستان، لإجلاء دبلوماسيين ورعايا للدولتين وموظفين أفغان مع التقدم السريع لحركة طالبان باتجاه كابول.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس، إنها سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي من القوات الأمريكية في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان من أجل المساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السفارة في كابول.

وتابع المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، أن أول دفعة من القوات ستصل في غضون ما بين 24 و 48 ساعة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل الأفراد من السفارة إلى مطار كابول جوا.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستنقل ألف فرد إلى قطر للإسراع بنظر طلبات تأشيرات الهجرة للأفغان.

من ناحيته، ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس أن بلاده سترسل مئات العسكريين إلى أفغانستان لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني.

وستُنقل السفارة البريطانية في كابول إلى موقع أكثر أمنا وستظل تعمل بالطاقم الأساسي فقط.

وجاء قرار نشر قوات الحماية والدعم اللوجستي بعد زيادة العنف مع سيطرة مقاتلي طالبان على مدن في أنحاء أفغانستان وانسحاب القوات الأمريكية وتلك المتحالفة معها.

وقال والاس في بيان ”فوضت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول ومساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد وتقديم الدعم في نقل الموظفين الأفغان السابقين الذين خاطروا بحياتهم بالخدمة إلى جانبنا“.

وأضاف في إفادة منفصلة ”إنها عملية طويلة مقررة وكان من المهم في ظل الوضع الحالي على الأرض في أفغانستان اتخاذ قرار بالانتقال إلى تلك المرحلة“.

وسيكون السفير البريطاني لوري بريستو من بين من سيظلون في كابول.

وكانت بريطانيا نصحت رعاياها في أفغانستان الأسبوع الماضي بالمغادرة.



وكانت السفارة الأمريكية في كابول قالت في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة حثت اليوم الخميس رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وسط زحف طالبان المتسارع في أنحاء البلاد.

واستولى مقاتلو حركة طالبان على مدينة غزنة الاستراتيجية اليوم الخميس وأصبحوا على بعد 150 كيلومترا فقط من العاصمة كابول، وهذا أحدث انتصار لمسلحي الحركة مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ما ترك الحكومة الأفغانية تقاتل وحدها.

وأفادت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني بأن ”السفارة تحث مواطني الولايات المتحدة على مغادرة أفغانستان فورا باستخدام خيارات الرحلات الجوية التجارية المتاحة“، مشيرة إلى أن قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين محدودة.

وأضافت المذكرة أنه ”في ظل الأوضاع الأمنية وقلة عدد الموظفين فإن قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في أفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابول“.