ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم طالبان في أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حمّل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس خلفه جو بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لطالبان في أفغانستان، معتبرا أن الوضع الحالي ”غير مقبول“.

وقال ترامب في بيان: ”لو كنت رئيسا الآن، لأدرك العالم أن انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط“.

وأضاف: ”كان يمكن أن يكون الانسحاب مختلفا وأكثر نجاحا، وطالبان كانت تعلم ذلك أفضل من أي شخص آخر“.

وتابع: ”لقد أجريت محادثات شخصيا مع قادة من طالبان وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولا“.

وسيطرت طالبان الخميس على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا جنوب غرب كابول، وبدأت تقترب بشكل خطير من العاصمة الأفغانية بعدما سيطرت على معظم الجزء الشمالي من البلاد في غضون أيام.

كما استولت حركة طالبان اليوم الخميس على مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى موجود في المكان لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنّ طالبان ”استولت على كل شيء“، موضحا أن القوات الأفغانية شرعت في الانسحاب إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة، وذلك بهدف ”تجنب مزيد من الأضرار في المدينة“

ولم يحدد دونالد ترامب الذي خسر انتخابات نوفنمبر/ تشرين الثاني 2020 لكنه ما زال نافذا داخل الحزب الجمهوري، كيف كان سيمنع المتمردين من التقدم.

ففي ظل إدارته، وقّعت الولايات المتحدة في 29 فبراير/ شباط 2020 اتفاقا مع طالبان تعهدت بموجبه واشنطن سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الأول من مايو/ أيار 2021.

وفي المقابل، تعهدت طالبان الدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية والامتناع عن مهاجمة القوات الأمريكية ومصالحها في أفغانستان وقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة.

وبعد توقيع هذا الاتفاق، خفضت إدارة ترامب الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان وتعهدت الوفاء بالموعد النهائي للانسحاب الكامل منها.

واستمر تقليص عديد الجيش الأميركي في أفغانستان بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، وعندما تولى بايدن السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني، لم يكن يتبقى إلا 2500 جندي أمريكي و16 ألف متعاقد مدني في البلاد.

وعلّق جو بايدن عملية الانسحاب فور وصوله إلى البيت الأبيض من أجل مراجعة الوضع، وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الانسحاب العسكري الكامل من أفغانستان.

وقام بإرجاء الموعد في البدء إلى 11 سبتمبر/ أيلول إلا أنه عاد وحدده في 31 أغسطس/ آب الجاري.