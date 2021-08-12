مع تقدم طالبان الكاسح.. أمريكا تحث رعاياها على مغادرة أفغانستان "فورا"

قالت السفارة الأمريكية في كابول في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة حثت اليوم الخميس رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وسط زحف طالبان المتسارع في أنحاء البلاد.

واستولى مقاتلو حركة طالبان على مدينة غزنة الاستراتيجية اليوم الخميس وأصبحوا على بعد 150 كيلومترا فقط من العاصمة كابول، وهذا أحدث انتصار لمسلحي الحركة مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد مما ترك الحكومة الأفغانية تقاتل وحدها.

وأفادت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني بأن ”السفارة تحث مواطني الولايات المتحدة على مغادرة أفغانستان فورا باستخدام خيارات الرحلات الجوية التجارية المتاحة“ مشيرة إلى أن قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين محدودة.

وأضافت المذكرة أنه ”في ظل الأوضاع الأمنية وقلة عدد الموظفين فإن قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في أفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابول“.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الموقف الرسمي للسفارة لم يتغير وذلك ردا على سؤال عن احتمالات إخلائها.

لكنه أضاف أن واشنطن تقيم الوضع يوميا فيما يتعلق بالتهديد الذي يمكن أن تتعرض له.

كان مسؤول دفاعي أمريكي قد قال أمس الأربعاء لرويترز، مستشهدا بتقييم للمخابرات إن حركة طالبان قد تعزل العاصمة الأفغانية كابول عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوما وربما تسيطر عليها في غضون 90 يوما.

وحتى الشهر الماضي، كانت تقييمات المخابرات الأمريكية تحذر من أن الحكومة الأفغانية قد تسقط خلال وقت قصير ربما ستة أشهر.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن التقييم الجديد يستند إلى المكاسب السريعة التي تحققها طالبان في أنحاء البلاد.

وتابع: ”لكن هذه ليست نتيجة محتومة“، مضيفا أن بمقدور قوات الأمن الأفغانية قلب الأمور من خلال إبداء مزيد من المقاومة للحركة المتمردة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك الرأي يحظى بإجماع مجتمع المخابرات أم أن وكالات المخابرات المختلفة لديها وجهات نظر متباينة، وهو أمر مألوف.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه لا يشعر بالندم على قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان بعدما أمضت هناك أكثر من 20 عاما وأن عدد القوات الأفغانية يفوق عدد مقاتلي طالبان ويجب أن تكون لديها الرغبة في القتال.