طالبان تسيطر على مدينة هرات "بلا مقاومة"

استولت حركة طالبان اليوم الخميس على مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى موجود في المكان لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنّ طالبان ”استولت على كل شيء“، موضحا أن القوات الأفغانية شرعت في الانسحاب إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة، وذلك بهدف ”تجنب مزيد من الاضرار في المدينة“

وفي وقت سابق اليوم الخميس، سيطرت حركة طالبان على المقر الرئيس للشرطة في هرات، كما أفاد صحفي من وكالة فرانس برس كان في المكان.

وأضاف أنه لم تحدث مقاومة، فيما كتب ناطق باسم طالبان على تويتر: ”فر العدو… سقطت عشرات الآليات العسكرية والأسلحة والذخيرة في أيدي المجاهدين“.

وسيطرت حركة طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كم فقط عن كابول، وفق ما أفاد نائب محلي بارز لفرانس برس، اليوم الخميس، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتشددين خلال أسبوع.

ومدينة غزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول، ويشن المتشددون هجوما عليها منذ مايو/ أيار، مع بدء انسحاب القوات الأجنبية، الذي من المقرر أن يُستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتقدمت الحركة المتشددة بوتيرة سريعة، في الأيام الأخيرة، حيث سيطرت على 10 من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، في أسبوع واحد، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائما تتصدى لهم في الماضي.

ومساء الثلاثاء، احتل عناصر الحركة، بول الخمري، عاصمة ولاية بغلان على بعد 200 كيلومتر شمال كابول. بالتالي باتوا يقتربون من العاصمة من الشمال والجنوب في آن واحد.

وغزنة التي سقطت لفترة وجيزة في 2018 هي أكبر مكسب لطالبان حتى الآن مع قندوز، المحور الاستراتيجي في شمال شرق أفغانستان، بين كابول على بعد 300 كيلومتر إلى الجنوب من طاجيكستان.

وحتى إذا كانت طالبان موجودة منذ فترة في ”ورداك ولوغار“ على بعد عشرات الكيلومترات من كابول، فإن سقوط ”غزنة“ إشارة مقلقة للغاية للعاصمة، وهذه المدينة هي أيضا نقطة مهمة على المحور الرئيس الذي يربط كابول بقندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان إلى الجنوب.

ويسمح الاستيلاء عليها لطالبان بقطع خطوط الإمداد البرية للجيش الأفغاني إلى الجنوب.