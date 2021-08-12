إيران.. مطالبات بإلغاء مراسم "عاشوراء" تجنبًا لتفاقم وباء كورونا

طالب مفكرون وعلماء دين في إيران، سلطات النظام، بإلغاء مراسم مناسبة ”عاشوراء“ لهذا العام، والتي تحل، الأسبوع المقبل، لتجنب ”موجة سادسة من كورونا“.

وتأتي هذه المطالب، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتسجيل أعداد متزايدة من المصابين والمتوفين، وسط عجز السلطات عن إدارة أزمة الجائحة.

وأصدر عدد من المفكرين الدينيين الإيرانيين، بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، شدّدوا فيه على أن ”الحفاظ على أرواح المواطنين أمر مرجح بشكل قاطع على إقامة المراسم العزائية الخاصة بشهر محرم“.

وقال البيان الذي نشره موقع ”زيتون“ الإخباري المعارض، إنه ”في الوقت الذي تسجل فيه بلادنا واحدة من أعلى أرقام الإصابة بكورونا في العالم، وأقل معدل تلقيح، نرى الحكومة الإيرانية لا تمنع التجمعات، بل توصي فقط بمراعاة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي“.

واعتبر البيان أن ”تساهل الحكومة، وعدم حظر أغلب الفقهاء إقامة مراسم عاشوراء، سيتسببان بتسجيل موجة سادسة من تفشي وباء كورونا في إيران“.

وتابع البيان أن عدم حظر مراسم عاشوراء، ”يعني أن حياة المواطنين لا تُمثل أي اهتمام لدى الحكومة بكل أسف“.

ورأى المفكرون الإيرانيون أن ”الحفاظ على أرواح المواطنين، بدلًا من إقامة مراسم عاشوراء، ضرورة من النواحي: العقلية، والإنسانية، والدينية، حتى لا تتحول هذه المراسم إلى مسرح لمقتل المشاركين في إحياء هذه الذكرى“.

وطالب البيان الفقهاء باتخاذ ”موقف حازم وواضح، لإلغاء مراسم العزاء في عاشوراء“.

وكان عدد من مسؤولي القطاع الطبي الإيراني، حذّروا مؤخرًا من إقامة مراسم عاشوراء في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وحذّر مساعد لجنة كورونا في العاصمة طهران، الدكتور نادر توكلي، من أن تشهد إيران، خلال الأيام المقبلة، ”زيادة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا“.

وشدد توكلي، في تصريحات سابقة نقلتها وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية على أنه ”لا يوصى بالمشاركة في أي مراسم عزائية رسمية، كما لا ينبغي التواجد في أي تجمعات لأكثر من ساعة حتى وإن كانت هذه التجمعات في الهواء الطلق“.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكّد مؤخرًا، على ضرورة اتباع المواطنين للقواعد الصحية خلال إقامة مراسم عاشوراء، دون أن يصدر قرارًا بإلغاء المراسم.

وحذّر خامنئي أيضًا، مما وصفه بـ“الكارثة الكبرى“، في حال لم يلتزم الإيرانيون بالإجراءات الاحترازية، وفق ما ذكرته وكالة ”تسنيم“ المحلية.

وتُحيي إيران، وعدد من الدول الإسلامية، مراسم عاشوراء في العاشر من محرم من كل عام؛ والذي يصادف هذه السنة، 18 آب/أغسطس، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين (ثالث الأئمة لدى الطائفة الشيعية)، حيث تشهد المراسم تجمعات هائلة لجموع الشيعة ضمن مراسم جنائزية ضخمة.