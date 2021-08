بعد انتقادات إيرانية.. "أسف" روسي بريطاني بسبب صورة تذكر بـ"مؤتمر طهران"

أبدى السفيران الروسي والبريطاني ”أسفهما“ على صورة جمعتهما، وأعادت التذكير بـ“مؤتمر طهران“ المنعقد خلال حقبة احتلال بلديهما لإيران أثناء الحرب العالمية الثانية، وفق ما أعلنته الخارجية الإيرانية التي دعتهما إلى مقرها لتقديم إيضاحات.

وأثارت الصورة انتقادات مسؤولين إيرانيين من مختلف الاتجاهات السياسية، منهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي اعتبرها ”غير ملائمة للغاية“، كما انتشرت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت السفارة الروسية، الأربعاء، عبر ”تويتر“ صورة تظهر السفير الروسي ليفان جاغاريان، ونظيره البريطاني سايمون شيركليف، جالسين إلى كرسيين، قالت إنها التقطت ”على هذا الدرج التاريخي حيث عقد مؤتمر طهران العام 1943“.

🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi

— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021