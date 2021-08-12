بعد انتقادات إيرانية.. "أسف" روسي بريطاني بسبب صورة تذكر بـ"مؤتمر طهران"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أبدى السفيران الروسي والبريطاني ”أسفهما“ على صورة جمعتهما، وأعادت التذكير بـ“مؤتمر طهران“ المنعقد خلال حقبة احتلال بلديهما لإيران أثناء الحرب العالمية الثانية، وفق ما أعلنته الخارجية الإيرانية التي دعتهما إلى مقرها لتقديم إيضاحات.

وأثارت الصورة انتقادات مسؤولين إيرانيين من مختلف الاتجاهات السياسية، منهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي اعتبرها ”غير ملائمة للغاية“، كما انتشرت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت السفارة الروسية، الأربعاء، عبر ”تويتر“ صورة تظهر السفير الروسي ليفان جاغاريان، ونظيره البريطاني سايمون شيركليف، جالسين إلى كرسيين، قالت إنها التقطت ”على هذا الدرج التاريخي حيث عقد مؤتمر طهران العام 1943“.

🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

وأعادت الصورة التذكير بأخرى شهيرة جمعت في المكان نفسه خلال الحرب العالمية قادة الحلفاء حينها: الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرسل.

والتقطت صورة الزعماء الثلاثة خلال ”مؤتمر طهران“ الذي عقد في العاصمة الإيرانية بعد نحو عامين من الاحتلال السوفيتي-البريطاني للبلاد.

وجلس السفيران بالترتيب نفسه لجلوس الزعماء، أي البريطاني إلى اليمين، والروسي إلى اليسار، وترك الكرسي الفارغ بينهما في مكان جلوس روزفلت.

وأفادت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، في بيانين منفصلين، أنها ”دعت“ كل من جاغاريان وشيركليف إلى مقرها لتقديم إيضاحات بشأن الصورة.

ونقلت عن السفير الروسي ”أسفه لأن نشر هذه الصورة تسبب بسوء فهم، وأثار استياء الشعب الإيراني الصديق“.

وشدد السفير، وفق البيان، على أن هدف الصورة كان التذكير ”بالاتحاد بين روسيا وبريطانيا ضد الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية، ولا يوجد أي دافع معادٍ لإيران من وراء ذلك“.

كما نقلت عن السفير البريطاني ”أسفه لسوء التفاهم“، وتأكيده احترام إيران ”وشعبها العظيم وتاريخ البلاد“.

وكتب ظريف عبر ”تويتر“، ليل الأربعاء: ”اليوم رأيت صورة غير ملائمة للغاية“، مشددًا على أن ”الشعب الإيراني أثبت أن مصيره لا يخضع مطلقًا لقرارات في سفارات أجنبية أو من قوى أجنبية“.

من جهته، اعتبر حسين أمير عبداللهيان، المرشح لخلافة ظريف في حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، أن ما قام به السفيران ”أهان الرأي العام في الجمهورية الإسلامية“.

وأضاف عبر ”تويتر“ أن الصورة تُظهر ”نقصًا في مراعاة القواعد الدبلوماسية، والافتخار الوطني للشعب الإيراني“.

وكانت السفارة الروسية أكدت عبر ”تويتر“، اليوم، أن الصورة لم تكن في ”أي إطار مناهض لإيران“، وأن الأخيرة ”جارة وصديقة، وسنواصل تعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل“.

وجاء الاجتياح السوفيتي-البريطاني في 1941 لأراضي إيران التي كانت أعلنت حيادها في الحرب، سعيًا إلى السيطرة على آبار النفط، واستخدام سكك الحديد لمصلحة القوات السوفيتية المشاركة في مواجهة الجيش النازي في أوروبا.

وروسيا وبريطانيا هما من الدول الست التي أبرمت معها إيران العام 2015، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية عنها مقابل خفض أنشطتها النووية.

ويعمل أطراف الاتفاق، منذ نيسان/أبريل، على محاولة إحيائه من خلال مفاوضات تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها العام 2018 وفرضها عقوبات مجددًا على طهران، وعودة الأخيرة لاحترام التزامات نووية تراجعت عنها ردًا على الانسحاب الأمريكي.