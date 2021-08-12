الأرجنتين وإسرائيل تنددان بترشيح متهم بتفجير كنيس يهودي لمنصب وزير الداخلية الإيراني

نددت الأرجنتين وإسرائيل، بترشيح القيادي بالحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي لمنصب وزير الداخلية في التشكيلة المقترحة لحكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وذلك لاتهام المسؤول بالتورط في تفجير مركز يهودي في الأرجنتين العام 1994 خلف عشرات القتلى.

وأصدرت وزارة الخارجية الأرجنتينية بيانا الخميس، أدانت فيه بشدة ترشيح وحيدي لمنصب وزير الداخلية الإيرانية في الحكومة المقبلة.

وقال البيان الذي نقلته إذاعة ”فردا“ الإيرانية المعارضة“: ”إن قرار ترشيح وحيدي يُمثل عدم احترام للنظام القضائي في الأرجنتين، وضحايا الهجوم الإرهابي غير الرحيم الذي استهدف المركز اليهودي الأرجنتيني الإسرائيلي (آميا)“.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترشيح القيادي بالحرس الثوري وحيدي لمنصب وزير داخلية حكومة إبراهيم رئيسي، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي باللغة الفارسية على تويتر: ”يجب على المجتمع الدولي أن يدين هذا التعيين المخجل“.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية، أن ”وحيدي المرشح لوزير داخلية النظام الإيراني مجرم ملاحق من الشرطة الدولية (الإنتربول) بسبب مقتل 85 شخصا بريئا في هجوم وحشي على مركز يهودي في بيونس أيرس“.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي تقدم للبرلمان بتشكيلة مقترحة لحكومته المقبلة، حيث ضمت التشكيلة عددا من الشخصيات التي وصفها مراقبون وناشطون بالمتطرفين، وأبرزهم القيادي بالحرس الثوري، أحمد وحيدي كمرشح لمنصب وزير الداخلية، وحسين أمير عبد اللهيان للخارجية.

ويُعد وحيدي واحدا من أبرز قيادات الحرس الثوري الإيراني الذين أمسكوا بمناصب رفيعة في النظام، كان أهمها قيادة فيلق ”القدس“ المسؤول عن العمليات العسكرية خارج الحدود الإيرانية، فضلا عن تعيينه وزيرا للداخلية في عهد الرئيس الأسبق المتشدد، محمود أحمدي نجاد.

وتلاحق وحيدي اتهامات جنائية من قبل القضاء الأرجنتيني، تؤكد تورطه في تفجير المركز اليهودي الأرجنتيني الإسرائيلي (آميا) العام 1994، والذي راح ضحيته 85 شخصا وإصابة أكثر من 300.

وكانت شرطة الإنتربول قد أصدرت العام 2007، مذكرة ملاحقة بحق وحيدي وعدد آخر من مسؤولي النظام الإيراني على خلفية تفجير مركز (آميا) اليهودي بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس.

وتطالب عائلات ضحايا هجوم (آميا) ومنظمات حقوقية أرجنتينية، بتطبيق العدالة إزاء الأفعال التي ”مرت دون عقاب“ وفق قولهم، مؤكدين أن النظام الإيراني وجماعة ”حزب الله“ اللبنانية، هما الطرفان الرئيسان المتورطان في الهجوم.