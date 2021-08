"صورة" للسفارة الروسية في إيران تثير غضبا رسميا واسعا

أعلنت الخارجية الإيرانية، الخميس، استدعاء السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان على خلفية نشر صورة تذكر بمؤتمر طهران في خضم الحرب العالمية الثانية عام 1943 مع السفير البريطاني الجديد سيمون شير كليف داخل مبنى السفارة الروسية في طهران.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إنه ”تمت دعوة سفير روسيا الاتحادية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد الوزير والمدير العام لأوراسيا لشرح الصورة المنشورة“.

وتسببت الصورة بغضب رسمي إيراني واسع، وذلك بعدما اعتبر مسؤولون إيرانيون كبار أن الصورة تحمل إشارة إلى الهيمنة الغربية والعالمية على بلادهم.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الروسية على موقع التواصل ”تويتر“ صورة تجمع السفيرين الروسي والبريطاني في طهران، مع تعليق ”لقاء السفير ليفان دزغاريان مع الرئيس الجديد للبعثة الدبلوماسية البريطانية في إيران سيمون شيركليف على الدرج التاريخي، حيث انعقد مؤتمر طهران عام 1943“.

🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi

ومؤتمر طهران هو اجتماع عقِد في السفارة الروسية بطهران عام 1943، حيث ضم لقاء رئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، وذلك بعد الغزو الإنجليزي السوفيتي لإيران خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن جهتهم، انتقد عدد من كبار مسؤولي النظام الإيراني الصورة المرفقة بالتعليق التي نشرتها السفارة الروسية، ومنهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، والذي طالب السفارتين الروسية والبريطانية بتقديم اعتذار رسمي عن الصورة وما تحمله من معنى وفق رأيه.

وعلق قاليباف على الصورة عبر تغريدة على تويتر قائلا ”يجب أن تتابع وزارة الخارجية الإيرانية سريعا هذا الإجراء البعيد عن الآداب الدبلوماسية وغير المناسب الذي صدر من سفيري روسيا وبريطانيا، وينبغي على السفيرين تقديم اعتذار رسمي على الفور عما صدر منهما، وفي غير هذا الحالة سوف يتم اتخاذ رد فعل دبلوماسي حازم“.

ومن جهته، هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف صورة السفارة الروسية بقوله ”لقد شاهدت اليوم صورة غير لائقة على الإطلاق، وأحتاج أن أذكرهم بأن أغسطس 2021 ليس أغسطس 1941 أو ديسمبر 1943″؛ في إشارة إلى تواريخ تعود إلى وضع إيران السياسي المضطرب إبان الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ ونقلتها وكالات إيرانية رسمية ”لقد أظهر الشعب الإيراني في أثناء محادثات الاتفاق النووي- أن مصيره لا يمكن مطلقا أن يخضع لقرارات السفارات الأجنبية، أو القوى الخارجية“.

I saw an extremely inappropriate picture today.

Need I remind all that Aug. 2021 is neither Aug. 1941 nor Dec. 1943.

The Iranian people have shown—including during the JCPOA talks—that their destiny can NEVER be subject to decisions in foreign embassies or by foreign powers. pic.twitter.com/0syILRec5q

— Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2021