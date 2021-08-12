غزنة.. عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط بيد طالبان

سيطرت حركة طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، وفق ما أفاد نائب محلي بارز لفرانس برس، اليوم الخميس، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتشددين خلال أسبوع.

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري: ”سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية، مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن“.

وأوضح أن ”المعارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة، وأن طالبان سيطرت على القسم الأكبر منها“، من جهتها، أعلنت الحركة السيطرة التامة عليها.

ومدينة غزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول، ويشن المتشددون هجومًا عليها في أيار/مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية، الذي من المقرر أن يُستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتقدمت الحركة المتشددة بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة، سيطرت على 10 من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، في أسبوع واحد، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائمًا تتصدى لهم في الماضي.

ومساء الثلاثاء، احتل عناصر الحركة، بول الخمري، عاصمة ولاية بغلان على بعد 200 كيلومتر شمال كابول. بالتالي باتوا يقتربون من العاصمة من الشمال والجنوب في آن.

وغزنة التي سقطت لفترة وجيزة في 2018 هي أكبر مكسب لطالبان حتى الآن مع قندوز، المحور الاستراتيجي في شمال شرق أفغانستان، بين كابول على بعد 300 كيلومتر إلى الجنوب وطاجيكستان.

وحتى إذا كانت طالبان موجودة منذ فترة في ”ورداك ولوغار“ على بعد عشرات الكيلومترات من كابول، فإن سقوط ”غزنة“ إشارة مقلقة للغاية للعاصمة، وهذه المدينة هي أيضًا نقطة مهمة على المحور الرئيسي الذي يربط كابول بقندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان إلى الجنوب. ويسمح الاستيلاء عليها لطالبان بقطع خطوط الإمداد البرية للجيش الأفغاني إلى الجنوب.