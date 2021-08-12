مباحثات أمريكية إسرائيلية لاستئناف البناء الاستيطاني مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل اجتماعات عقدها مسؤولون إسرائيليون مع الإدارة الأمريكية في واشنطن الأسبوع الماضي، لبحث عدة ملفات أبرزها الاستيطان في الضفة الغربية.

وحسب موقع ”واللا“ الإسرائيلي، فإن الاجتماع ضم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، شمريت مئير، مشيرا إلى أن الفريق الإسرائيلي اتفق مع نظيره الأمريكي على استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين.

ونقل موقع ”واللا“، عن مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية قولهم، إن ”الرسالة الإسرائيلية في تلك الاجتماعات كانت ستجدد الترويج لخطط البناء في المستوطنات، لكننا سنفعل ذلك بطريقة مقيدة ومعقولة“.

وأضاف الموقع العبري ”أخبر مستشارو بينيت البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن أن جميع القرارات لتعزيز خطط الاستيطان في المستوطنات ستُتخذ فقط على أساس احتياجات النمو الطبيعي وليس كجزء من خطوة تهدف إلى إثبات الحقائق على الأرض“.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم في واشنطن، أن ”البناء سيتم بطريقة لا تجعل التوصل إلى تسوية دائمة في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر صعوبة“.

وقال مسؤول إسرائيلي بارز شارك في المحادثات مع الأمريكيين، إن ”إدارة الرئيس جو بايدن تعلم أننا سنبني في المستوطنات، ونعلم أنهم لا يحبونها ويعارضونها؛ لكن كلا الجانبين لا يريدان التوصل إلى مواجهة بشأن هذه القضية“.

وأكد الموقع أنه ”تم الاتفاق بين المسؤولين في إدارة بايدن ومستشاري نفتالي بينيت على اتخاذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات إيجابية على الأرض تجاه الفلسطينيين، وتساعد على استقرار الاقتصاد الفلسطيني وتجنب تحركات مثل: هدم المنازل، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة غير قانونية“.

وقال الموقع ”كما أثار الأمريكيون قضية عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن مستشاري بينيت أوضحوا أن رئيس الوزراء أعطى تعليمات للجيش من أجل كبح جماح اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأن القضية ستؤخذ على محمل الجد“.

ووفق ”واللا“ العبري، أشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه جرت في الأيام الأخيرة مناقشات بين مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت ومكتب وزير الدفاع بيني غانتس بشأن عقد مجلس تخطيط الإدارة المدنية المختص في شؤون البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.

وأكد الموقع، أنه وحسب تلك المشاورات فقد تقرر عقد اجتماع للمجلس الإسرائيلي قبل لقاء نفتالي بينيت بالرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر خلال الشهر المقبل، وذلك من أجل بحث نطاق خطط البناء في المستوطنات التي يجب الموافقة عليها.

يذكر أن الأشهر العشرة الماضية لم تشهد انعقادا للمجلس الأعلى للبناء الاستيطاني؛ ما اعتبرته الأوساط الإسرائيلية تجميدا غير رسمي لإجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات بالضفة الغربية.