أعضاء بالكونغرس: المسيّرات التركية أداة لتوسيع الصراع وتهديد الاستقرار في المنطقة

أعرب 27 من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن قلقهم بشأن المسيّرات التركية (الطيارات دون طيار)، ووصفوها بأنها ”زعزعت استقرار مناطق متعددة من العالم“.

جاء ذلك في رسالة بعثوا بها إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين يحثون فيها إدارة الرئيس جو بايدن على مواصلة تشديد الحصار والرقابة على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصفوه بأنه يوظف طائرات الدرونز بـ“تهديد الاستقرار ومصالح حلفاء وشركاء الولايات المتحدة“.

ونقل موقع ”ديلي صباح“ التركي من الرسالة، قول أعضاء الكونغرس إن طائرات الدرونز التركية توسع دوائر الصراع في المنطقة، حيث تم نشرها في مناطق الصراع بسوريا وليبيا وأذربيجان، ودخلت تركيا في اتفاقيات لبيعها إلى بولندا وباكستان، كما تتفاوض على الإنتاج المشترك لهذه الطائرات مع روسيا وباكستان.

وتقول السلطات في أنقرة إن ”تركيا نشرت طائراتها المسيرة في مناطق الصراع النشط بدول الجوار، مثل: ليبيا، وقطر، وأوكرانيا، وأذربيجان، كما يقول تقرير ديلي صباح“.

علاوة على ذلك، فإن قطب الطائرات دون طيار التركي بايكار في مرحلة التعاقد مع نحو 10 دول، حسب ما قال رئيس التكنولوجيا في الشركة سلجوق بايراكتار الأسبوع الماضي.

كما وقعت بولندا _أيضا_ عقدًا لشراء Bayraktar TB2s ، لتصبح أول دولة عضو في الناتو تحصل على طائرات تركية دون طيار.

وجدد أعضاء الكونغرس _أيضا_ رفضهم شراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية إس -400، وهو التوجه الذي كان دفع واشنطن إلى استبعاد تركيا من برنامج طائرات F-35، وأدى في ديسمبر الماضي إلى فرض عقوبات على تركيا .