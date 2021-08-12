تركيا: خطة مطار كابول "ستتحدد معالمها" في الأيام المقبلة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إنه سيكون من المفيد أن يظل مطار كابول مفتوحًا، مضيفًا أن الخطة المتعلقة به ”ستتحدد معالمها“ في الأيام المقبلة.

وأدلى الوزير بهذه التصريحات في السفارة التركية بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، في حين تشتبك قوات الحكومة الأفغانية مع مقاتلي طالبان في عدة مدن بأفغانستان.

يأتي ذلك، بعدما صرح مسؤول دفاع أمريكي بأن مخابرات بلاده ترى أن طالبان يمكنها السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول في غضون 90 يوما.

وأمس الأربعاء، قال مسؤولان تركيان إن بلادهما ما زالت عازمة في الوقت الراهن على إدارة وحماية مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان، لكنها تراقب الوضع بعد تحقيق حركة طالبان مكاسب سريعة على الأرض.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز: ”في الوقت الراهن، لم يتغير شيء فيما يتعلق بتسلّم القوات المسلحة التركية السيطرة على مطار كابول.. المحادثات والعملية مستمرة“.

وأضاف: ”العمل مستمر على أساس أن نقل السيطرة سيتم، لكن بالطبع يحظى الموقف في أفغانستان بمتابعة عن كثب“.

وقال مسؤول أمني تركي إن بلاده تواصل تقييم التطورات في أفغانستان. وأضاف: ”لا تغيير في وجهة النظر المتعلقة بتسلّم السيطرة على مطار كابول، لكن الموقف في أفغانستان يتغير من يوم إلى آخر“.

وكانت تركيا عرضت نشر قوات في مطار كابول بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي، وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن لأسابيع. وطلب الرئيس رجب طيب أردوغان أن تفي واشنطن بشروط مالية ولوجستية ودبلوماسية في المقابل.

وسيطرت طالبان خلال الساعات الماضية على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتشددين خلال أسبوع.