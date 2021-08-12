تقرير: حكومة رئيسي المقترحة "تكرار" لحكومة نجاد وتضم وزراء "بلا خبرة"

اعتبر تقرير إخباري إيراني، أن التشكيلة المقترحة لحكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، هي ”نموذج مكرر“ لحكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، لافتا إلى أن وزراءها يغلب عليهم ”التطرف وانعدام الخبرة“.

وقال التقرير المنشور على موقع ”إيران واير“ المعارض يوم الأربعاء، إن ”التكهنات التي تحدثت عن مدى تطرف وغياب الخبرة عن تشكيلة حكومة إبراهيم رئيسي، أصبحت واقعية اليوم بعد الإعلان المبدئي عن هوية الوزراء الجدد، بل إن هذه الحكومة تشبه إلى حد كبير حكومة الولاية الأولى لأحمدي نجاد“.

وأشار إلى أن ”أكثر من نصف وزراء حكومة رئيسي لا سيما المعنيين بالشأن الاقتصادي، كانوا أعضاء في حكومة أحمدي نجاد“، لافتا إلى أن ”حكومة رئيسي تضم كذلك شبانا مغمورين يفتقرون إلى الخبرة والتجارب الجدية في الحياة الإدارية والتنفيذية“.

ورأى التقرير أن ”مسعود مير كاظمي، وإحسان خاندوزي، المرشحين للإمساك بوزارة الاقتصاد ومنظمة التخطيط والموازنة في حكومة رئيسي، لا يتمتعان بأي خبرة تذكر في الشأن الاقتصادي، وهو الشأن الذي ينتظر حلولا جذرية لما يعانيه من تراجع غير مسبوق“.

وأضاف أن رئيسي ”اتبع سلفه حسن روحاني في اختياره لوزير الدفاع، حيث جاء محمد رضا قرايي آشتياني من مؤسسة الجيش الإيراني وليس الحرس الثوري“.

ولفت إلى أن حكومة رئيسي ”يغيب عنها بشكل كامل أي وزراء نساء، فضلا عن أن مسألة حضور المرأة في المناصب التنفيذية والإدارية الأخرى في الدولة خلال عهد رئيسي يكتنفها الغموض وغير واضحة حتى الآن“.

شخصيات متطرفة

أما عن ”الوجوه المتطرفة“ في حكومة رئيسي، فأشار التقرير إلى أن ”جواد ساداتي نجاد وهو المرشح لمنصب وزير الزراعة، كان رئيسا للجنة الزراعة بالبرلمان، ويعد أحد النواب المتطرفين المنتمين للتيار الأصولي، ويشتهر بتقديم الشكاوى بحق النواب الإصلاحيين في البرلمان“.

وقال إن ”أمين حسين رحيمي المرشح لوزارة العدل، يعد واحدا من الشخصيات النيابية المتطرفة المعبرة عن التيار الأصولي المتشدد“، مشيرا إلى أن رحيمي كان يتولى منصبا قضائيا بجهاز المحاسبات.

وأضاف: ”كما يأتي الدبلوماسي حسين أمير عبداللهيان المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية، ضمن أشهر الساسة المتطرفين في الحكومة الجديدة، فهو شخصية معادية للغرب ويعرف بقربه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، والمتورط في أنشطة عسكرية مشبوهة في دول الجوار“.

وذكر التقرير بقية قائمة وزراء حكومة رئيسي المقترحين لنيل الثقة من البرلمان الإيراني، وهم: ”عيسي زارع بور وزيرا للاتصالات، وسيد إسماعيل خطيب وزيرا للأمن والاستخبارات، وحسين باغكلي وزيرا للتربية والتعليم، وبهرام عين اللهي وزيرا للصحة، وحجت الله عبد الملكي وزيرا للتضامن الاجتماعي، ومحمد رضا آشتياني وزيرا للدفاع، ورستم قاسمي وزيرا للنقل، وسيد رضا فاطمي وزيرا للصناعة والتجارة، ومحمد علي زلفيكل وزيرا للتعليم العالي، ومحمد مهدي إسماعيلي وزيرا للثقافة، وأحمد وحيدي وزيرا للداخلية، وعزت الله ضرغامي وزيرا للتراث الثقافي، وجواد اوجي وزيرا للنفط، وعلي أكبر محرابيان وزيرا للطاقة، وسيد حميد سجادي وزيرا للشباب والرياضة“.

وختم التقرير الإخباري حديثه عن التشكيلة المقترحة لحكومة إبراهيم رئيسي بالقول، إن ”عددا من نواب البرلمان وجهوا انتقادات لهذه التشكيلة، ومن الممكن ألا يحصل بعض الوزراء على الثقة، رغم أن المرشد الأعلى علي خامنئي، أكد على سرعة تشكيل الحكومة ما يعني تمريره الضوء الأخضر في صيغة أمر للبرلمان لمنح الثقة“.