الخارجية الأمريكية: طالبان عازمة على النصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها تعمل من أجل التوصل إلى إجماع دولي بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام في أفغانستان، حتى مع إقرارها بأن ”جميع المؤشرات“ تشير إلى سعي طالبان ”لتحقيق نصر في ساحة المعركة“.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في الوقت الذي التقى فيه مبعوثون من أمريكا والصين وروسيا ودول أخرى في الدوحة، مع مفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

وكثف مسلحو حركة طالبان هجماتهم في أنحاء أفغانستان، واجتاحوا ما لا يقل عن ثماني عواصم إقليمية.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي نقلا عن المخابرات الأمريكية، إنه بإمكان حركة طالبان عزل العاصمة الأفغانية كابول، عن بقية أنحاء البلاد، خلال 30 يوما، وربما يسيطرون عليها في غضون 90 يوما.

وقال برايس في إفادة صحفية، إن طالبان تنتهك ”نص وروح“ اتفاقية فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان لانسحاب جميع القوات الأمريكية من أطول حرب للولايات المتحدة.

وأضاف أن طالبان ملتزمة بإجراء محادثات بين الأفغان بشأن اتفاق سلام يؤدي إلى ”وقف دائم وشامل لإطلاق النار“.

وتابع أن ”كل الدلائل تشير إلى أن طالبان تسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق انتصار في ساحة المعركة“، منوها إلى

أن ”مهاجمة عواصم الأقاليم واستهداف المدنيين يتعارض مع روح الاتفاق“.

ولم تف الولايات المتحدة ببعض الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقية بما في ذلك سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول أول مايو، ومن المقرر أن تغادر بحلول 31 أغسطس.

وأشار برايس إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد ونظرائه الروس والصينيين والباكستانيين ومسؤولين من دول أخرى ومنظمات دولية، بدأوا محادثات في الدوحة مع مفاوضي طالبان وكابول، الثلاثاء.

وقال: ”نعتزم التوصل إلى إجماع وجعل المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد“ بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام.

وأجرى الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأربعاء، زيارة خاطفة إلى مدينة مزار شريف في شمال البلاد، لتعزيز معنويات قواته.

وخيّم استسلام مئات الجنود الأفغان في قندوز القريبة، على الزيارة، إضافة إلى سقوط عاصمة ولاية أخرى.

وقال ضابط في الجيش رفض الكشف عن اسمه، إنهم تعرضوا للقصف بالهاون في مطار قندوز، ولم يكن أمامهم من خيار سوى الاستسلام.

وأضاف لوكالة فرانس برس: ”لم يكن هناك مجال للتصدي لهم.. لقد استسلمت للتو وحدتي مع 20 جنديا وثلاث آليات هامفي وأربع شاحنات. ننتظر الآن تسلم رسالة العفو، هناك صف انتظار طويل“.

وأجرى غني في مزار الشريف محادثات مع الرجل القوي البارز محليا عطا محمد نور، وأمير الحرب عبدالرشيد دوستم، بشأن الدفاع عن المدينة، فيما اقترب مقاتلو طالبان من أطرافها.

وستشكل خسارة مزار الشريف في حال وقوعها، ضربة مؤلمة لحكومة كابول، وستعني انهيارا كاملا لسيطرتها على شمال البلاد المعروف بأنه معقل للمسلحين المناهضين لطالبان.