واشنطن ترحب بقرار السودان تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ”ترحيبها“ بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمهم بـ ”ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: ”نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها“، موضحًا أن ”من شأن ذلك أن يشكّل تقدمًا كبيرًا للسودان في مكافحته عقودًا من الإفلات من العقاب“.

وسقط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي قررت بلاده تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحت ضغط شعبي في العام 2019.

ويقبع البشير (77 عامًا) في سجن كوبر في الخرطوم، في المكان نفسه حيث اعتاد سجن معارضيه.

وفي كانون الأول/ديسمبر، صدرت بحقه أول إدانة من محكمة سودانية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وعلى مدى عقد كامل، وحتى لحظة إسقاطه في الشارع، تجاهل البشير، والذي تولى الحكم إثر انقلاب في العام 1989، المحكمة الجنائية الدولية.

وشهدت المنطقة الواقعة غرب السودان، منذ العام 2003، نزاعًا داميًا، وقد اندلع القتال عندما حمل متمردون أفارقة السلاح ضد نظام البشير الذي كان يهيمن عليه العرب.

واستعانت الخرطوم آنذاك بميليشيات الجنجويد التي كانت تجند مقاتلين من القبائل الرحّل في المنطقة.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 300 ألف شخص، ونزوح 2,5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

وأُعيد انتخاب البشير لمرتين عامي 2010 و2015 رئيسًا للبلاد، في انتخابات قاطعتها المعارضة.

وحتى نهاية حكمه، سحق كافة أشكال المعارضة بيدٍ من حديد.

وفي 11 نيسان/أبريل 2019، أطاح الجيش بالبشير واعتقله، بعد 4 أشهر على بدء احتجاجات شعبية ضده.

وقبل ذلك بأيام، كان البشير يتقرّب من الحشود عبر الرقص أمامها، والتلويح بعصاه الشهيرة فوق رأسه، في خطوة اعتاد القيام بها أمام التجمعات الجماهيرية التي لطالما ظهر واثقًا من نفسه أمامها.

والبشير، متزوج من امرأتين، وليس لديه أولاد، ومولود لعائلة فقيرة تعمل في الزراعة في قرية حوش بنقاء الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال الخرطوم. وينتمي إلى قبيلة البديرية الدهمشية، إحدى أكثر المجموعات القبلية نفوذًا.

وفي كانون الأول/ديسمبر، صدر الحكم الأول بحق البشير في قضية فساد، وقضى بسجنه لمدة عامين في دار للإصلاح الاجتماعي.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليًا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلّمه السلطة في شباط/فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.