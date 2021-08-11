هجمات طالبان تعيد أمراء الحرب الأفغان إلى الخطوط الأمامية‎

بينما تعاني أفغانستان من تداعيات هجوم طالبان السريع عقب الانسحاب الأمريكي، تبرز مجموعة من أمراء الحرب الأفغان من الماضي العنيف للبلاد لتقديم أنفسهم كآخر دفاع ضد استيلاء المتشددين على السلطة.

ظهر أمراء الحرب الأفغان في معارك المجاهدين في التسعينيات، ولم يختفوا بالفعل، وذلك بفضل تذبذب دعم القوات الأمريكية واستعانتها بهم ضد طالبان، قبل أن تسعى لتحييد ميليشياتهم أثناء قيامها ببناء جيش وطني.

ووفقا لصحيفة ”التايمز“، الآن ظهر أمير حرب يبلغ من العمر 70 عاما على الخطوط الأمامية في هرات، وهو يقود دفاع المدينة ضد طالبان، وفي كابول، يعقد أمير حرب أوزبكي اجتماعات طارئة مع وزير الدفاع بعد عودته من الخارج حيث كان يحصل على العلاج.

يذكر أن ”حامد كرزاي“ (63 عاما)، وهو أول رئيس للبلاد بعد طالبان، تعرض لانتقادات شديدة لتسليمه أمراء الحرب مناصب وسلطات حكومية، على الرغم من الاتهامات التي لا تعد ولا تحصى ضدهم بارتكاب جرائم حرب، ومن جانبه حاول خليفته ”أشرف غني“ (72 عامًا)، إبعادهم، حتى لو كان ذلك على حساب سلطته.

هذا وتثير عودة أمراء الحرب الواضحة إلى واجهة السلطة في المعركة ضد طالبان مخاوف من أن أفغانستان ستنهار مرة أخرى في حرب بين المدن، بينما يتنافس سماسرة السلطة المحليون على الهيمنة.

وقد يعتبر إسماعيل خان (75 عامًا)، حاكم هرات السابق والمدافع الرئيسي الآن عن المدينة، الوجه الأكثر قبولًا لأمراء الحرب، حيث دافع القائد الشهير عن هرات ضد طالبان في عام 1995 حتى تعرض للخيانة من قبل حليفه السابق عبد الرشيد دوستم.

ويذكر أن دوستم (67 عامًا)، وهو أمير الحرب الأوزبكي سيئ السمعة الذي أدى تغييره لولاءاته إلى قتاله لصالح جميع الأطراف من السوفييت إلى طالبان إلى التحالف الشمالي المناهض لطالبان والأمريكيين عندما غزوا لطرد طالبان من السلطة.

فشل إنشاء جيش أفغاني

وكان من المفترض أن يتم نزع سلاح الميليشيات التابعة لكلا الرجلين في إطار برنامج بدأه الأمريكيون في عام 2002 لإنشاء جيش وطني أفغاني، ولكن الجهود تعثرت حيث قاوم الرجلان وبدا ثمن المواجهة باهظًا للغاية.

وكان الجيش الوطني الأفغاني الذي سعى الأمريكيون إلى بنائه قائمًا على نموذجهم الخاص، وهو جمع الناس من جميع الأعراق والمجتمعات للقتال تحت قيادة مركزية، إلا أن هذا النموذج ثبت أنه ليس ندا لقوات طالبان المحلية، والتي على الرغم من أصولها العرقية البشتونية، تمكنت من اختراق المجتمعات الأخرى من خلال استغلال انعدام الثقة في الحكومة المدعومة من الغرب.

بين خان ودوستم

والآن يثبت أمراء الحرب أن ميليشياتهم المحلية هي الحصن الوحيد ضد سيطرة طالبان.

ففي هرات، يقود خان 3000 رجل إلى جانب قوات الأمن الأفغانية للدفاع عن المدينة، وذلك بعد أن حصل على مباركة بسم الله محمدي (60 عامًا)، وزير الدفاع الأفغاني، كجزء من استراتيجيته لـ ”الانتفاضة الشعبية“ التي تضم الميليشيات المحلية في القتال ضد طالبان.

وعاد دوستم إلى أفغانستان الأسبوع الماضي بعد تلقيه العلاج الطبي في تركيا، ولكن بعد فوات الأوان لوقف سقوط مدينة شيبرغان في أيدي طالبان، والتي تعتبر قاعدة نفوذه.

واجتاح المتمردون قصره، ونشروا صورًا للغنائم التي تم الاستيلاء عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر أحد المقاتلين وهو يرتدي زي دوستم العسكري أمام الكاميرات، والآن حول دوستم أنظاره للدفاع عن مقاطعة فارياب المجاورة.

واُتهم دوستم بارتكاب العديد من الجرائم الفظيعة خلال مسيرته الطويلة في ساحة المعركة، والتي كان أبرزها مذبحة مئات من سجناء طالبان في نوفمبر 2001 عندما كان يقاتل نيابة عن الأمريكيين، حيث تعرض السجناء للاختناق بعد تعبئتهم في حاويات شحن لنقلهم من خط الجبهة في قندوز إلى شبرغان، وقال الناجون إنهم اضطروا للعق العرق من أجساد الآخرين لروي عطشهم.

ولم تلق مقترحات دوستم للدفاع عن شمال أفغانستان آذانا صاغية حتى عودته وسقوط مدن رئيسية بما في ذلك قندوز، ثم بدأ ”غني“ الاستماع إليه ويبدو أنه قبل خطته.

ويقول المنتقدون إن هذا الأمر يدل على أن الحكومة اليائسة في كابول تسمح لأمراء الحرب بإملاء شروطهم الخاصة، فقد بدأ العديد من أمراء الحرب الآخرين في العودة، مراهنين على يأس كابول للتغلب على خلافات الماضي.

وتعهد عطا محمد نور (57 عامًا)، الذي يعتبر أسطوريا في إقليم بلخ ”بالموت بكرامة بدلا من اليأس“ دفاعًا عن مدينة مزار الشريف ومسجدها الأزرق، واتهم الطاجيكي عبد الله عبد الله (60 عاما)، الذي يتشارك السلطة مع حكومة غني، بالفشل في الاستثمار في المصالح الطاجيكية.

ويذكر أن عطا محمد نور كان من بين أول من دعوا إلى ”انتفاضة شعبية“ مع تقدم طالبان هذا العام، ووصف الرحيل الأمريكي بأنه ”غير مسؤول“، ودعا إلى تمويل حكومي لتسليح الميليشيات.

ومع ذلك، فإن تاريخ نور مع دوستم يسلط الضوء على المخاوف بشأن العواقب طويلة المدى لتقوية الميليشيات ضد طالبان، فقد حارب الاثنان بعضهما البعض مرارًا وتكرارًا للسيطرة على الأراضي، حتى بعد وصول قوات الناتو إلى أفغانستان في عام 2001.

الخوف من سقوط كابل

ويبدو أن هناك العديد من الآراء المتضاربة حول ما إذا كان بإمكان طالبان الاستيلاء على العاصمة مرة أخرى، فقد حذر قادة عسكريون أمريكيون من احتمال سقوطها في غضون 6 أشهر، إلا أن ريان كروكر، السفير الأمريكي السابق في أفغانستان، شكك في ذلك هذا الأسبوع، وتوقع أن تنحدر أفغانستان نحو حرب طويلة وطاحنة.

وتنبأ رومان ماليجق، مؤلف كتاب ”بقاء أمراء الحرب: وهم بناء الدولة في أفغانستان“، بنتيجة مماثلة، وكتب: ”سواء تمكنت الحكومة المركزية من الصمود ومقاومة طالبان أم لا، فمن المرجح أن تتميز أفغانستان ما بعد الناتو بمزيج من الأنظمة السياسية المتداخلة والمتنافسة بين الدولة وطالبان وأمراء الحرب وغيرهم من الجهات المسلحة غير الحكومية، كما كانت أفغانستان في فترة التسعينيات“.

يذكر أن هذه الأوضاع هي ما أنتجت حركة طالبان في المقام الأول، حيث رحب العديد من الأفغان الذين أنهكتهم الحرب بهم كمصدر للاستقرار، وحتى الآن لم ينس الأفغان عدم استقرار سنوات أمراء الحرب، ولا الفظائع التي مرت دون عقاب، فطالبان ليست القوة الوحيدة التي تخيف الأفغان.