مسؤولان: تركيا ما زالت حريصة على إدارة مطار كابول رغم مكاسب طالبان

أكد مسؤولان تركيان أن بلادهما ما زالت عازمة في الوقت الراهن على إدارة وحماية مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان، لكنها تراقب الوضع بعد تحقيق حركة طالبان مكاسب سريعة على الأرض.

وتعرض تركيا نشر قوات في مطار كابول بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي، وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن لأسابيع. وطلب الرئيس رجب طيب أردوغان أن تفي واشنطن بشروط مالية ولوجستية ودبلوماسية في المقابل.

وقال مسؤول تركي كبير: ”في الوقت الراهن، لم يتغير شيء فيما يتعلق بتسلم القوات المسلحة التركية السيطرة على مطار كابول.. المحادثات والعملية مستمران“.

وأضاف: ”العمل مستمر على أساس أن نقل السيطرة سيتم، لكن بالطبع يحظى الموقف في أفغانستان بمتابعة عن كثب“.

وحذرت طالبان من قبل تركيا من مغبة إبقاء قوات في أفغانستان لحماية المطار، لكن أنقرة تمسكت بموقفها.

وقال مسؤول أمني تركي: ”لا تغيير في وجهة النظر المتعلقة بتسلم السيطرة على مطار كابول. لكن الموقف في أفغانستان يتغير من يوم لآخر“، مشيرا إلى أن بلاده ”تقيّم التطورات التي تحدث هناك“.