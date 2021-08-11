قوات إقليم تيغراي في إثيوبيا تسعى لتحالف عسكري جديد

قالت قوات من منطقة تيغراي المتمردة في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إنها تجري محادثات لتشكيل تحالف عسكري مع متمردين من منطقة أوروميا، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، ما يزيد الضغط على الحكومة المركزية في العاصمة أديس أبابا.

وقد تشير هذه الخطوة إلى تصعيد في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في البلاد، كما تأتي بعد يوم من حث الحكومة المدنيين على الانضمام للقتال ضد قوات تيغراي،‭‭ ‬‬التي اكتسبت قوة زخم في الآونة الأخيرة.

وقال دبرصيون جبراميكائيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لـ“رويترز“ عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية: ”نجري محادثات مع جيش تحرير أورومو“.

وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، وتخوض قتالا ضد القوات الاتحادية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في صراع تسبب في حدوث أزمة لاجئين كبيرة.

وامتد الصراع في الأسابيع الأخيرة إلى منطقتين مجاورتين هما عفر وأمهرة، ما أدى إلى نزوح نحو 250 ألفا آخرين، وأثار مخاوف دولية من زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وأحجم دبرصيون عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

في الوقت نفسه، قال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لـ“رويترز“ عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، إن ”نوعا من الاتفاق قيد الإعداد“. وتابع: ”من الطبيعي أن نعمل مع أشخاص لهم مصلحة في مستقبل الدولة الإثيوبية“.

ولم يرد جيش تحرير أورومو بعد على طلب للتعليق. وجيش تحرير أورومو جماعة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة كانت محظورة في السابق وعادت من الخارج بعد أن تولى رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة في عام 2018.

كما لم يرد الجيش الإثيوبي بعد على طلب للتعليق.

وأجبر القتال بين القوات الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أكثر من مليوني شخص على هجر منازلهم، وفر أكثر من 50 ألفا إلى السودان المجاور.

وفي سياق متصل، استدعى السودان، يوم الأحد، سفيره لدى إثيوبيا للتشاور؛ بعد رفض الأخيرة وساطة من الخرطوم لحل الصراع الدائر في إقليم تيغراي.

وكانت وسائل إعلام سودانية ذكرت، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يحضر لعقد اجتماع لدول ”إيجاد“ حول النزاع في تيغراي، وأن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على موافقة إثيوبيا بوصول المساعدات الإنسانية من السودان.