قناة إسرائيلية: "الموساد يعتبر رئيسي شخصا مضطربا من الناحية النفسية"

أفادت قناة ”أخبار 12″، العبرية، أن ”جهاز الاستخبارات الإسرائيلية ”الموساد“ أعد ملفا حول شخصية الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، واعتبره شخصا مضطربا من الناحية النفسية“.

وقالت القناة، إن ”رئيس الموساد دافيد برنياع، سلم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، الذي يزور تل أبيب حاليا، ملفا حول شخصية رئيسي“.

وذكرت أن ”الملف يحتوي على معلومات استخبارية، وشهادات خاصة بشأن شخصية الرئيس الإيراني الجديد“.

ولفتت القناة إلى أن ”أبرز ما ورد في الملف، حول شخصية رئيسي، أنه متطرف بشكل خاص، ولديه قسوة، وقتل آلاف الأشخاص من أبناء الشعب الإيراني“.

وأشارت القناة إلى أن ”لدى إسرائيل مخاوف من حقيقة أنه من الصعب التوصل مع شخصية من هذا النوع إلى أي اتفاق“.

واستدركت بالقول: ”حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، من غير المضمون أن يلتزم الرئيس الإيراني بما تعهد به“.

ونوّهت القناة إلى أن ”جهاز الموساد وضع تقديرات بضرورة التجهيز لتغيير الفكر والاستراتيجية المتبعة إزاء سباق التسلح الإيراني“.

ورأت مصادر، تحدثت مع قناة ”أخبار 12″، أن ”اختيار رئيس (CIA)، إجراء زيارة وعقد لقاءات هي الأولى من نوعها له على رأس هذا الجهاز مع نظيره الإسرائيلي، مؤشر على عمق العلاقة بين الطرفين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك“.

وأضافت أن ”أحد أبرز الملفات التي طرحت كان ملف العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران“.

وأشارت إلى أن ”زيارة بيرنز تأتي أيضا في ظل التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية الهجمات الأخيرة التي طالت السفينة الإسرائيلية في بحر العرب، وفي ظل التصعيد الأخير بينها وبين حزب الله اللبناني“.

وعقد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وعقب الاجتماع بين بيرنز ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أصدر مكتب الأخير، الأربعاء، بيانا أكد خلاله أن ”الاجتماع بحث تعزيز علاقات التعاون الاستخباري والأمني بين البلدين، كما تطرق للملف الإيراني، وإمكانية تعميق التعاون الإقليمي“، وفق ما أورده موقع ”سروغيم“.

وكانت وسائل اعلام عبرية، سلّطت الضوء على الزيارة التي يجريها رئيس الاستخبارات الأمريكية إلى إسرائيل، وربطت بينها وبين التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، فضلا عن التصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.