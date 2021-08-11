ألمانيا تحذر إيران من إهدار فرصة محادثات فيينا

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء، إيران على العودة إلى مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي ”في أسرع وقت ممكن“.

وقال ماس للصحفيين في برلين ”إذا كنا لا نرغب في المجازفة بما حققناه حتى الآن في فيينا فلا يمكننا تمديد المفاوضات إلى الأبد“.

وأضاف وزير الخارجية الألماني ”نتوقع أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض في فيينا في أقرب وقت ممكن وأن تفعل ذلك بالمرونة والاستعداد اللازمين للتوافق من أجل إبرام اتفاق“.

وأدى رئيسي -وهو من غلاة المحافظين وخاضع لعقوبات غربية بسبب اتهامات بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان- اليمين رئيسا لإيران في الخامس من آب/أغسطس الجاري، في حين يواجه النظام الإيراني أزمات متصاعدة في الداخل والخارج.

وفي وقت سابق اليوم، اختار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دبلوماسيا مناهضا للغرب، هو حسين أمير عبد اللهيان وزيرا للخارجية، بينما تسعى إيران والقوى العالمية الست لإحياء اتفاق 2015 النووي.

وقال مفاوض نووي طلب عدم ذكر اسمه: ”أمير عبد اللهيان دبلوماسي متشدد، إذا ظلت وزارة الخارجية مسؤولة عن ملف إيران النووي فمن الواضح أن طهران ستتبنى موقفا متشددا للغاية في المحادثات“.

وتجري إيران وست قوى عالمية، محادثات منذ التاسع من نيسان/أبريل، لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلت عنه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، عندما عاودت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فرض عقوبات قوضت الاقتصاد الإيراني عبر تقليص صادرات النفط.