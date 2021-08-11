بسبب التطورات الميدانية.. هولندا تؤجل ترحيل اللاجئين الأفغان

غيرت هولندا سياستها اليوم الأربعاء، وأعلنت أنها لن ترحل المواطنين الأفغان من طالبي اللجوء لديها على مدى الشهور الستة المقبلة، نظرا لسرعة تدهور الأوضاع في بلادهم.

ويتناقض القرار على ما يبدو مع خطاب أرسلته 6 حكومات أوروبية منها هولندا إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي، أصرت خلاله على حق ترحيل الأفغان من طالبي اللجوء الذين رفضت السلطات طلباتهم.

وفي خطاب إلى البرلمان، قالت أنكي بروكرس كنول، نائبة وزير العدل: إن ”هولندا تعتزم تحديث سياستها بشأن أفغانستان في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها اتخذت قرارها الآن في ضوء تدهور الوضع على نحو سريع“.

وحققت حركة طالبان مكاسب قوية ومباغتة في حملتها لهزيمة القوات الحكومية مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وكتبت بروكرس كنول في خطابها: ”الوضع يشهد تغييرات وتطورات، ويبدو ضبابيا للغاية في الفترة المقبلة، لهذا قررت هولندا تجميد القرارات والترحيلات“.

وأشارت متحدثة باسم الوزارة، إلى أنه على الرغم من أن الخطاب المرسل في الأسبوع الماضي قدم وجهة نظر الحكومة في ذلك الوقت، فإنها لم تقم بأي عمليات ترحيل قسرية في الشهور الستة الماضية، ولم تخطط لأي عمليات من هذا النوع.

وميدانيا استولت حركة طالبان اليوم الأربعاء على مدينة فايزاباد شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها الحركة في أقل من أسبوع.

وقال النائب الأفغاني ذبيح الله عتيق ”كانت القوات الأمنية لا تزال تقاتل عناصر طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت لضغط شديد.. طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة“.

وباتت طالبان _التي تحقق تقدما بوتيرة متسارعة منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية_ تسيطر على عواصم تسع ولايات من أصل 34 تضمها أفغانستان، بينها سبع من عواصم الولايات التسع في الشمال.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت أخيرا عن المتحدث باسم حركة طالبان قوله إن ”الحركة ستقتحم المدن الأفغانية بما في ذلك كابل للإطاحة بالحكومة حال فشلت مفاوضات السلام“.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد قرر سحب القوات الدولية من أفغانستان، وأرجأ خلفه جو بايدن الموعد النهائي للانسحاب لبضعة أشهر، إلا أن القوات الأمريكية والأجنبية ستغادر بحلول نهاية آب/ أغسطس.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أوضحت إدارة بايدن أن واشنطن ستحافظ على ”دعمها“ الحكومة في كابول، خاصة في ما يتعلق بالتدريب العسكري، لكن بالنسبة إلى بقية الأمور، على الأفغان أن يقرروا مصيرهم.