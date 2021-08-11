أفغانستان.. مئات من القوات الأمنية في قندوز يستسلمون لطالبان (فيديو)

استسلم ”مئات“ من عناصر القوات الأمنية الأفغانية الذين انسحبوا إلى مطار قندوز بعد سقوط المدينة الواقعة في شمال شرق أفغانستان في نهاية الأسبوع، لحركة طالبان، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنه مسؤول محلي أفغاني لوكالة فرانس برس.

وقال عمر الدين والي، عضو مجلس ولاية قندوز: ”استسلم مئات من الجنود والشرطيين وعناصر من قوات المقاومة (ميليشيات) كانوا متمركزين في المطار، لحركة طالبان مع كل عتادهم“.

وأفاد جندي في المكان طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: ”يستسلم غالبية الجنود الذين كانوا في المطار. لقد حاصرتنا حركة طالبان وأطلقت القذائف باتجاهنا. وما كان هناك مجال للرد“.

وأضاف: ”الوحدة التي أنتمي إليها والتي تضم 20 جنديا وثلاث آليات هامفي وأربع شاحنات استسلمت للتو. ننتظر الحصول على بطاقة العفو. الطابور طويل“.

وتشن حركة طالبان منذ أيار/مايو هجوما واسع النطاق، مستفيدة من بدء الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية والأجنبية الذي من المقرر أن ينجز بحلول 31 آب/أغسطس الحالي. وقد سيطرت على مناطق ريفية شاسعة من دون أن تواجه مقاومة تذكر. وتسارع تقدمها في الأيام الأخيرة مع السيطرة على عدة مدن كبيرة.

وباتت طالبان تسيطر على تسع من عواصم الولايات الأفغانية الأربع والثلاثين التي سقطت تباعا، سبع منها في شمال البلاد الذي لطالما قاوم هذه الحركة المتطرفة. ‎

وكان نائب أفغاني أعلن أن حركة طالبان استولت على مدينة فايزاباد في شمال أفغانستان اليوم الأربعاء، وهي تاسع عاصمة ولاية يسيطر عليها المتمردون المتطرفون في أقل من أسبوع.

وقال النائب ذبيح الله عتيق: ”قاتلت القوات الأمنية عناصر طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت لضغط شديد. طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة“.

وباتت حركة طالبان التي تحقق تقدما بوتيرة متسارعة منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية، تسيطر على عواصم تسع ولايات من أصل 34 تضمّها أفغانستان، بينها سبع من عواصم الولايات التسع في الشمال.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر سحب القوات الدولية من أفغانستان. وأرجأ خلفه جو بايدن الموعد النهائي للانسحاب لبضعة أشهر، إلا أن القوات الأمريكية والأجنبية ستغادر بحلول نهاية آب/ أغسطس. وخلال الأسابيع الأخيرة، أوضحت إدارة بايدن أن واشنطن ستحافظ على ”دعمها“ الحكومة في كابول، خصوصا في ما يتعلق بالتدريب العسكري، لكن بالنسبة إلى بقية الأمور، على الأفغان أن يقرروا مصيرهم.