إيران تتراجع عن قرار خامنئي وتسمح باستيراد اللقاحات الأجنبية

تراجعت إيران عن قرار اتخذه المرشد الأعلى علي خامنئي يقضي بحظر استيراد اللقاحات الأجنبية المضادة لكورونا، شريطة ألا تكون اللقاحات المستوردة مصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وقال المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في تغريدة عبر ”تويتر“ الثلاثاء: ”لا يوجد مانع من استيراد لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، من قبيل أسترازينيكا وفايزر وموديرنا، وغيرها، شريطة ألا تكون مصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا“.

وأضاف: ”لقد تم تحقيق الاستيراد في ما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، وفي حالة اللقاحات الأخرى لا تزال الجهود جارية للشراء من المصادر المعتمدة“.

منعی برای واردات انواع واکسن کرونا مورد تایید @WHO یا سازمان غذا و دارو از جمله آسترزنکا، مادرنا و فایزر و… (غیر از تولیدی آمریکا و بریتانیا) وجود نداشته و ندارد، در مورد آسترزنکا این امر محقق شده و در مورد سایر واکسنها نیز کماکان تلاش برای خرید از منابع مورد تایید ادامه دارد — Kianush Jahanpur, MD 🇮🇷 (@drjahanpur) August 10, 2021

ويأتي هذا الإعلان بعدما كان المرشد علي خامنئي أعلن مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

في السياق، كشف المسؤول الإيراني عن توفير 120 مليون جرعة بالأشهر المقبلة سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد من أجل تطعيم الإيرانيين، وقال ”إذا كانت الأطراف الأجنبية ملتزمة بكلامها، فسيتم استيراد 40 مليون جرعة من اللقاح المستورد بنهاية الصيف وبداية الخريف“.

طی ماه‌های آتی ۱۲۰ میلیون دز #واکسن_کرونا (اعم از وارداتی و تولید داخل) وارد برنامه واکسیناسیون عمومی علیه #کووید19 خواهد شد. در صورت خوش قولی طرف های خارجی 40 میلیون دز واکسن وارداتی تا پایان تابستان و ابتدای پاییز وارد خواهد شد. — Kianush Jahanpur, MD 🇮🇷 (@drjahanpur) August 10, 2021

ولم يحصل جزء كبير من سكان إيران بعد على اللقاح بعد، فقد أفادت وزارة الصحة أنه حتى يوم الثلاثاء، تلقى 13.520 مليون شخص جرعة من اللقاح، فيما تلقى 3.275 مليون شخص الجرعة الثانية من اللقاح، ليصل إجمالي عدد من تلقوا اللقاح إلى 16.795 مليون شخص.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بكورونا في إيران ذروته خلال الأيام الأخيرة، حيث أظهرت أرقام رسمية وفاة 508 أشخاص مع تسجيل قرابة 40 ألف حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها، وهو ما يقول الخبراء إنه نتيجة التطعيم المتأخر.

وتعرضت الحكومة الإيرانية لانتقادات واسعة من قبل فئات اجتماعية مختلفة بسبب أسلوب إدارتها لجائحة كورونا، حيث انتقد المعهد الثقافي والفني، الثلاثاء، في بيان له، طريقة التعامل مع تفشي الفيروس، وقال إن ”التاريخ سيحكم على ما ينبغي وما لا ينبغي فعله، وليس من حقنا قتل إيراني كل دقيقتين“.

وفي ما يتعلق بالإحصائيات الدقيقة لضحايا كورونا، قال نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن ”الإحصائيات الحقيقية هي ضعف الرقم المعلن يومياً“.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ عدد وفيات فيروس كورونا حتى الثلاثاء، 95.111 ألف شخص، فيما بلغ العدد الكلي للمصابين 4.239 مليون مصاب.