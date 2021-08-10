بايدن: لست نادمًا على قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه ”ليس نادمًا“ على قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي من المقرر إنجازه نهاية هذا الشهر، داعيًا الأفغان إلى ”التحلي بعزيمة القتال“.

وقال في حوار مع الصحفيين في البيت الأبيض: ”لست نادمًا على قراري“.

ومن المقرر أن تنسحب آخر القوات الأمريكية من أفغانستان، في 31 آب/أغسطس، لتضع حدًا لحرب خاضتها الولايات المتحدة طوال 20 عامًا.

ومنذ أن أعلن الرئيس الديمقراطي هذا الموعد قبل نحو شهر، يواصل مقاتلو طالبان سيطرتهم على مزيد من المناطق الأفغانية، واستولوا، اليوم الثلاثاء، على عاصمتي ولايتين إضافيتين، فراح في الغرب، وبل خمري في الشمال.

وأضاف بايدن أن ”على الأفغان أن يتحلوا بعزيمة القتال.. وعليهم أن يقاتلوا من أجل أنفسهم، ومن أجل أمتهم“.

وتابع: ”لقد أنفقنا أكثر من 1000 مليار دولار خلال 20 عامًا، وقمنا بتدريب وتجهيز أكثر من 300 ألف جندي أفغاني“.

وأكد بايدن أن ”الأمريكيين سيفون بوعدهم لجهة مواصلة دعم الجيش الأفغاني على المستويين اللوجستي والمالي“.

وفي السياق نفسه، لاحظ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن القوات المسلحة الأفغانية ”متفوقة عددًا في شكل كبير على طالبان ولديها القدرة على إلحاق خسائر أكبر بالمتمردين“.

وقال: ”فكرة أن تقدّم طالبان لا يمكن وقفه (…) لا تعكس الواقع على الأرض“.

وبات متمردو طالبان يسيطرون على 9 من 34 عاصمة ولاية أفغانية، بينها 6 في شمال البلاد، فيما تستمر المعارك في العواصم الثلاث الأخرى.

كذلك، يواصلون تضييق الخناق على مزار الشريف، أكبر مدن الشمال الأفغاني. وفي حال سقطت بدورها في أيديهم، فإن حكومة كابول ستفقد سيطرتها على كامل هذه المنطقة المعروفة بمعارضتها الشرسة لطالبان.

كما قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن قوات الدفاع الأفغانية لديها المعدات والتدريب اللازمان لمحاربة حركة طالبان.

وجاءت هذه التصريحات في إفادة للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بعد أن قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن مقاتلي طالبان أصبحوا يسيطرون الآن على 65% من البلاد، إثر سلسلة من المكاسب مع انسحاب القوات الأجنبية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، صرحت، الإثنين، أن الوضع الأمني في أفغانستان ”لا يسير في الاتجاه الصحيح“، فيما طالبت باكستان بمعرفة سبب انهيار القوات الأمنية الأفغانية أمام طالبان، ودعت في الوقت نفسه إلى عدم اتهامها بأنها وراء التدهور الأمني في أفغانستان.