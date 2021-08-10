خوف وذعر يتملكان الصحفيات الأفغانيات مع توسع سيطرة طالبان في البلاد

تسود في أفغانستان حالة من الخوف والذعر بعد سقوط العديد من المدن والمناطق بيد حركة طالبان المتشددة بعد الانسحاب الأمريكي، ما دفع صحفية شابة إلى إطلاق صرخة حول الخطر الذي يحدق بزميلاتها العاملات في المهنة.

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، رسالة من صحفية أفغانية نشرت باسم ”مجهولة“، قالت فيها إنها اضطرت إلى الفرار من منزلها وحياتها شمال أفغانستان بعد أن استولت طالبان على مدينتها“.

وتقول الصحفية المجهولة: ”ما زلت هاربة ولا يوجد مكان آمن أذهب إليه، والأسبوع الماضي كنت صحفية إخبارية، واليوم لا أستطيع أن أكتب باسمي أو أن أقول من أين أنا أو مكاني، لقد تم طمس حياتي كلها في غضون أيام قليلة“.

وتضيف: ”أنا خائفة جدًا ولا أعرف ماذا سيحدث لي، هل سأعود إلى المنزل مرة أخرى؟ هل سأرى والديّ مرة أخرى؟ إلى أين أذهب؟ الطريق السريع مغلق في كلا الاتجاهين. كيف سأعيش؟“.

وتابعت في رسالتها: ”لم يكن قراري مغادرة منزلي وحياتي مخططًا له، لقد حدث ذلك فجأة، ففي الأيام الماضية سقطت مقاطعتنا كلها في أيدي طالبان، والأماكن الوحيدة التي لا تزال الحكومة تسيطر عليها هي المطار، وعدد قليل من مكاتب الشرطة، ولست بمأمن لأنني امرأة وأبلغ من العمر 22 عامًا“.

وزادت: ”أعلم أن طالبان تجبر العائلات على إعطاء بناتها زوجات لمقاتليها، وكذلك لست آمنة لأنني صحفية إخبارية، وأعلم أن طالبان ستأتي بحثًا عني وعن جميع زملائي“.

وقالت الصحفية الأفغانية: ”طالبان تسعى بالفعل إلى البحث عن الأشخاص الذين يريدون استهدافهم، وفي نهاية الأسبوع اتصل بي مديري وطلب مني عدم الرد على أي رقم غير معروف، وقال إنه علينا، خاصة النساء، أن نختبئ ونهرب من المدينة إذا استطعنا“.

وتضيف: ”بينما كنت أحزم أمتعتي كنت أسمع صوت الرصاص والصواريخ، وكانت الطائرات والمروحيات تحلق على ارتفاع منخفض فوق رؤوسنا، وكان هناك قتال في الشوارع خارج المنزل مباشرة، وعرض عمي أن يساعدني في الوصول إلى مكان آمن، لذلك أمسكت بهاتفي وشداري (البرقع الأفغاني الكامل)، وغادرت“.

وتابعت: ”لم يغادر والداي على الرغم من أن منزلنا كان الآن في الخطوط الأمامية للقتال، ومع اشتداد إطلاق الصواريخ، ناشدوني أن أغادر لأنهم كانوا يعلمون أن طرق الخروج من المدينة ستغلق قريبًا، لذلك تركتهم ورائي وهربت مع عمي، ولم أتحدث إليهم منذ ذلك الحين لأن الهواتف لم تعد تعمل في المدينة“.

وتشير إلى أن ”الفوضى سادت خارج المنزل، وكنت واحدة من آخر الشابات اللواتي غادرن في الحي الذي أسكن فيه لمحاولة الفرار، وكان بإمكاني رؤية مقاتلي طالبان خارج منزلنا في الشارع، إذ كانوا في كل مكان، الحمد لله، كان لدي شداري، لكن حتى ذلك الحين كنت أخشى أن يوقفوني أو يتعرفوا عليَّ، وكنت أرتجف بينما كنت أسير، لكنني أحاول ألا أبدو خائفة“.

وتضيف الرسالة: ”بعد أن غادرنا بقليل سقط صاروخ بجوارنا مباشرة، وأتذكر الصراخ والبكاء، إذ كانت النساء والأطفال من حولي يركضون في كل اتجاه، وشعرت أننا كنا جميعًا عالقين في قارب وكانت هناك عاصفة كبيرة من حولنا“.

وقالت الصحفية الأفغانيةز: ”تمكنا من الوصول إلى سيارة عمي، وبدأنا القيادة نحو منزله الذي يبعد 30 دقيقة خارج المدينة، وفي الطريق تم توقيفنا عند نقطة تفتيش تابعة لطالبان، وكانت أكثر لحظة مرعبة في حياتي، كنت داخل شاداري وتجاهلوني، لكنهم استجوبوا عمي وسألوه إلى أين نحن ذاهبون، فأجاب بأننا كنا نزور مركزًا صحيًا في المدينة وكنا في طريقنا إلى المنزل، وحتى أثناء استجوابه، كانت الصواريخ تطلق وتهبط بالقرب من الحاجز، وأخيرًا، سمحوا لنا بالذهاب“.

وتضيف: ”حتى عندما وصلنا إلى قرية عمي، لم تكن آمنة، فهي تحت سيطرة طالبان والعديد من العائلات من المتعاطفين معهم، وبعد ساعات قليلة من وصولنا، قيل لنا إن بعض الجيران اكتشفوا أنه كان يؤويني هناك، وأنه يتعين علينا المغادرة، وقالوا إن طالبان كانت تعلم أنني قد أخرجت من المدينة وإذا جاءوا إلى القرية ووجدوني هناك، سيقتلون الجميع“.

وبينت أنها ”اضطرت إلى المشي لساعات، والابتعاد عن جميع الطرق الرئيسة التي قد يتواجد فيها الطالبان“.

وتقول الصحفية الأفغانية في رسالتها: ”الآن أنا في منطقة ريفية لا يوجد فيها شيء، لا توجد مياه جارية أو كهرباء، وبالكاد توجد أي إشارة هاتفية وأنا معزولة عن العالم، وهربت معظم النساء والفتيات اللاتي أعرفهن كذلك من المدينة، ويحاولن العثور على مكان آمن، ولا أستطيع التوقف عن التفكير والقلق بشأن أصدقائي، وجيراني، وزملائي، وجميع النساء في أفغانستان“.

وأكدت أن كل ”زميلاتها في الإعلام مرعوبات، وتمكن معظمهن من الفرار من المدينة، ويحاولن إيجاد مخرج من المحافظة، لكننا محاصرات تمامًا، لقد تحدثنا جميعًا ضد طالبان، وأغضبتهم من خلال صحافتنا الآن، وكل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في الركض، وآمل أن يتم فتح طريق للخروج من المقاطعة قريبًا، من فضلكم ادعوا لي“.