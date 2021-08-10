غانتس مهددًا حزب الله: سنغير تعاملنا مع أي تهديدات لإسرائيل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن ”الجيش سيغيّر من معادلاته في التعامل مع أي تهديدات لإسرائيل“، بالقول: ”مَن اعتاد على المعادلات عليه أن يفهم أن ما كان ليس بالضرورة ما سيكون، وليراجع حساباته جيدًا“.

وأضاف، خلال زيارته لقيادة المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود اللبنانية، ردًا على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأخيرة: ”سنرد في الزمان والمكان اللذين نراهما مناسبين على أي تهديدات، والجيش سيؤدي مهمته بحماية إسرائيل بشكل دقيق“.

שר הביטחון גנץ עונה לנסראללה בסיור בצפון: "נגיב בזמן ובמקום שאנחנו נקבע. מי שהתרגל למשוואות, כדאי שיבין שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה ושיעשה היטב את החשבון"@ItayBlumental pic.twitter.com/RblueUEJKJ — כאן חדשות (@kann_news) August 10, 2021

وتابع غانتس وفق قناة ”كان“ العبرية: ”لن نسمح للمأساة اللبنانية باجتياز الحدود إلى إسرائيل، ونندرك جيدًا محاولات حزب الله استغلال الوضع على حساب أمن ومعيشة المواطنين اللبنانيين أنفسهم“.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأحداث البحرية الأخيرة في بحر العرب، قائلًا: ”رأينا الهجوم البحري الذي أودى بحياة اثنين من الرعايا الأجانب، الأمر الذي يؤكد أن إيران هي الخطر الأكبر على الاستقرار العالمي والإقليمي على حد سواء“.

وزاد: ”ندعو جميع دول العالم للتحرك لوقف العدوان الإيراني، كما أنه حان وقت العمل المشترك ضد إيران، وإسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي محاولة لتهديدنا أو نقل أسلحة متطورة على الحدود مع لبنان“.

والسبت الماضي، قال حسن نصر الله، إن حزبه اختار الرد على ضربات جوية إسرائيلية في أرض مفتوحة، ومن الممكن لاحقًا أن يصعّد درجة الرد.

وأضاف: ”كان لابد من اتخاذ القرار، ورد الفعل المتناسب، فخياراتنا مفتوحة، قد يكون ردنا على أرض مفتوحة شمال فلسطين المحتلة، وقد يكون ردنا على الجليل أو الجولان“، وفق قوله.

يذكر أن مجموعة تابعة لحزب الله أطلقت وابلًا من الصواريخ تجاه إسرائيل، الجمعة الماضية، ما دفع إسرائيل للرد بإطلاق النيران على جنوب لبنان، في ثالث يوم من الهجمات العابرة للحدود، وسط توتر إقليمي أوسع مع إيران.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل ستكتفي بالقذائف التي أطلقتها ردًا على إطلاق حزب الله لنحو 20 صاروخًا تجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهدوء عاد إلى الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك عقب التصعيد العسكري المحدود.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، زاعمًا أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.