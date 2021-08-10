حاكم نيويورك أندرو كومو يعلن استقالته بعد اتهامه بالتحرش

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية الديمقراطي أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، استقالته، وذلك بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

وقال كومو في تصريح: ”أعتقد أنه في ضوء الظروف، فإن أفضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن أنسحب“، موضحا أن ”استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوما“.

ونفى كومو (63 عاما) اتهامه بالتحرش الجنسي، الذي وثقه الأسبوع الفائت تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك، لكنه أكد أنه يرغب في تقديم ”اعتذار عميق جدا“ من أي امرأة تعرضت للإهانة بسبب سلوكه.

وأضاف: ”كنت على الدوام قريبا جدا من الناس. أعترف بأنني أعانق وأقبل الناس بعفوية، سواء نساء أو رجالا. لقد قمت بذلك طوال حياتي“.

وتابع: ”لم يخطر في بالي أن أتجاوز الحدود مع أي شخص، لكنني لم أدرك الخط الفاصل بين المسموح به وغير المسموح به“.

وستخلف كومو مساعدة حاكم الولاية كاثلين هوشول، وهي أيضا ديمقراطية.

وتعتبر بريتاني كوميسو واحدة من الـ 11 امرأة اللواتي اتهمن كومو بالتحرش الجنسي، وفقًا لتقرير تحقيقات صدر عن مكتب المدعي العام للولاية، الأسبوع الماضي.

وقالت كوميسو، التي أشار إليها التقرير على أنها ”المساعد التنفيذي الأول“ لمحققي الولاية، إن كومو وضع يده على أماكن حساسة في جسدها، في أخطر ادعاء يواجهه الحاكم.

وقدمت كوميسو، الأسبوع الماضي، شكوى جنائية إلى مكتب كريج أبل قائد شرطة مقاطعة ألباني، الذي قال للصحفيين، السبت، إن مكتبه ومكتب المدعي العام في المقاطعة سيجريان تحقيقًا مستفيضًا قبل تحديد ما إذا كان من الممكن توجيه تهمة جنائية.

وقالت محاميته ريتا جلافين للصحفيين، يوم الجمعة، إن رواية كوميسو ملفقة، مستشهدة برسائل بريد إلكتروني، وأدلة وثائقية أخرى، قالت إنها تقوض قصتها.

ويشغل أندرو مارك كومو، المولود في الـ6 من شهر كانون الأول/ديسمبر للعام 1957، منصب الحاكم الـ56 لولاية نيويورك، وذلك منذُ الأول من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2011، وهو نفس المنصب الذي شغله والده ماريو كومو لمدة 3 فترات، بين أعوام 1983 إلى 1994.

ووُلد كومو، وهو عضو الحزب الديمقراطي، في كوينز بمدينة نيويورك، وهو خريج جامعة فوردهام، وكلية ألباني للحقوق في جامعة يونيون في نيويورك.