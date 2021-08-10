مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن "الضخمة" للبنى التحتية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء خطة للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار تحظى بدعم جو بايدن، في انتصار مهم بالنسبة للرئيس الديمقراطي.

وكانت الحزمة التي وصفها البيت الأبيض بـ“التاريخية“ بحاجة إلى أغلبية ضئيلة لتمر في مجلس الشيوخ، وحظيت بدعم نادر من قبل عدد من الجمهوريين.

وسيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب ليحصل على الموافقة النهائية، حيث يبدو مصيره أكثر غموضا في ظل التوتر في صفوف الحزب الديمقراطي، الذي له أغلبية ضئيلة في المجلس.

ويرجّح أن تستغرق المفاوضات مدة طويلة بينما قد لا يجري التصويت النهائي في الكونغرس قبل الخريف.

وتنص الخطة التي كانت ثمرة توافق نادر بين أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ على تخصيص مبلغ جديد قدره 550 مليار دولار للإنفاق الفدرالي على البنى التحتية المرتبطة بالنقل والإنترنت فائقة السرعة وجهود مكافحة التغير المناخي.

وتُحسب ضمن خطة الإنفاق البالغة 1,2 تريليون دولار (أي ما يعادل إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا للعام 2020) أموال عامة أخرى تم تخصيصها بالفعل لمجالات عدة.

وتعد الخطة من أبرز المسائل المدرجة على أجندة بايدن داخليا والهادفة إلى إحداث تحول في الولايات المتحدة عبر إنفاق أكثر من أربعة تريليونات دولار من الخزينة الفدرالية.