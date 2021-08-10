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احتجاجات شعبية بعد اعتقال شاعر في مدينة "جونقان" الإيرانية
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2021 14:50 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2021 15:55 GMT

احتجاجات شعبية بعد اعتقال شاعر في مدينة "جونقان" الإيرانية

اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مدينة جونقان الإيرانية، التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري، التي تسكنها أغلبية من القبائل البختيارية من القومية الكردية، اليوم

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المصدر: إرم نيوز

اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مدينة جونقان الإيرانية، التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري، التي تسكنها أغلبية من القبائل البختيارية من القومية الكردية، اليوم الثلاثاء، إثر اعتقال الشاعر حبيب فدائي، أحد المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في محافظة خوزستان بسبب انقطاع المياه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية معارضة.

وبحسب موقع إذاعة ”زمانه“ الإيراني المعارض، فإن ”قوة أمنية مسلحة اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء منزل حبيب فدعي، وقاموا باعتقاله بعدما تعرض نجله للضرب“.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرها معارضون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في مدينة جونقان، فيما واجهتها القوات الأمنية بالقمع وإطلاق الغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي أقدم فيه المحتجون على إغلاق الطرق والشوارع بالإطارات المشتعلة.

وطالب المحتجون السلطات الإيرانية بالإفراج عن الشاعر فدائي، الذي لم تعرف التهمة الموجهة إليه بعد.

من جهتها، قالت الإعلامية الإيرانية المعارضة فرين عاصمي، التي تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، في حسابها عبر موقع ”تويتر“، إنه ”بعد اعتقال المواطن حبيب فدائي.. احتج الناس وطالبوا بالإفراج عنه، وقامت قوات الأمن بقمع المتظاهرين“، مضيفة أن ”فدائي من المؤيدين للاحتجاجات التي خرجت في محافظة خوزستان، وأيد وهتف الموت للجمهورية الإسلامية وحياة الإنسان، الجمهورية الإيرانية في الساحة الرئيسية بمدينة جونقان“.

 

وكانت مدن تابعة لمحافظة جهار محال وبختياري وغيرها شهدت، منتصف يوليو/تموز الماضي، احتجاجات خرجت مؤيدة للمحتجين العرب في محافظة خوزستان، ومركزها الأحواز، حيث طالبوا بحل أزمة المياه المنقطعة منذ فترة.

وردت قوات الأمن على المحتجين في مدن خوزستان بعنف، كما أدت تلك الحملة الأمنية إلى مقتل 10 من المحتجين، في الوقت الذي اعترفت فيه السلطات بمقتل 4 فقط، كما لقي ضابط من قوات الشرطة مصرعه وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة.

وبحسب صحيفة إيرانية حكومية، فإن أعداد المعتقلين تجاوزت 300 شخص بمحافظة خوزستان، بينما لم تكشف السلطات الإيرانية عن عدد المعتقلين والجرحى، كما قطعت السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت عن مدن واسعة من محافظة خوزستان لعدة أيام، في خطوة عدها مراقبون تهدف لتشديد الحملة الأمنية ضد المحتجين واعتقالهم.

2021-08-3-57

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