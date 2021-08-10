احتجاجات شعبية بعد اعتقال شاعر في مدينة "جونقان" الإيرانية

اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مدينة جونقان الإيرانية، التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري، التي تسكنها أغلبية من القبائل البختيارية من القومية الكردية، اليوم الثلاثاء، إثر اعتقال الشاعر حبيب فدائي، أحد المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في محافظة خوزستان بسبب انقطاع المياه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية معارضة.

وبحسب موقع إذاعة ”زمانه“ الإيراني المعارض، فإن ”قوة أمنية مسلحة اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء منزل حبيب فدعي، وقاموا باعتقاله بعدما تعرض نجله للضرب“.

درود بر شرف بختیاریهای جونقان، به این میگن #اتحاد ایکاش هممون همینطور وقتی حرامی های ولایی وطنفروش یه مبارز رو دستگیر میکنن بریزیم تو خیابون، ایکاش ده هزار سرباز واقعی و البته مسلح داشتم، بیرون کردن این حرامی ها دشوار نیست اگه یکدست شدن و اتحاد مردم اتفاق بیفته #اتحاد_قیام_ایران pic.twitter.com/Myh8lYjkZ0 — شیدای همدانی_کسرا خرمدین (@Sheydahamedani) August 10, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرها معارضون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في مدينة جونقان، فيما واجهتها القوات الأمنية بالقمع وإطلاق الغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي أقدم فيه المحتجون على إغلاق الطرق والشوارع بالإطارات المشتعلة.

سه‌شنبه ۱۹ مرداد مردم جونقان در اعتراض به دستگیری مجدد حبیب فدایی معترضی که پیشتر در میدان شهر جونقان همراه با دیگر معترضان در دفاع از حق آب و مخالفت با انتقال آن، شعار زندگی انسانی، جمهوری ایرانی سر داده بود، مقابل کلانتری جونقان چند لاستیک را به آتش کشیدند.#گزارشگرمنوتو pic.twitter.com/TYwXbT0yys — تلویزیون منوتو (@manototv) August 10, 2021

وطالب المحتجون السلطات الإيرانية بالإفراج عن الشاعر فدائي، الذي لم تعرف التهمة الموجهة إليه بعد.

من جهتها، قالت الإعلامية الإيرانية المعارضة فرين عاصمي، التي تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، في حسابها عبر موقع ”تويتر“، إنه ”بعد اعتقال المواطن حبيب فدائي.. احتج الناس وطالبوا بالإفراج عنه، وقامت قوات الأمن بقمع المتظاهرين“، مضيفة أن ”فدائي من المؤيدين للاحتجاجات التي خرجت في محافظة خوزستان، وأيد وهتف الموت للجمهورية الإسلامية وحياة الإنسان، الجمهورية الإيرانية في الساحة الرئيسية بمدينة جونقان“.

بعد از بازداشت حبیب فدایی از شهروندان #جونقان در چهارمحال و بختیاری مردم اعتراض کرده و خواستار آزادی او شدند.نیروهای امنیتی با معترضان برخورد کردند. آقای فدایی از #اعتراضات_خوزستان حمایت کرده و در میدان اصلی شهر شعار داده بود «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زندگی انسانی، جمهوری ایرانی» pic.twitter.com/1wbqOdKDMZ — Farin Assemi (@FareenAssemi) August 10, 2021

وكانت مدن تابعة لمحافظة جهار محال وبختياري وغيرها شهدت، منتصف يوليو/تموز الماضي، احتجاجات خرجت مؤيدة للمحتجين العرب في محافظة خوزستان، ومركزها الأحواز، حيث طالبوا بحل أزمة المياه المنقطعة منذ فترة.

وردت قوات الأمن على المحتجين في مدن خوزستان بعنف، كما أدت تلك الحملة الأمنية إلى مقتل 10 من المحتجين، في الوقت الذي اعترفت فيه السلطات بمقتل 4 فقط، كما لقي ضابط من قوات الشرطة مصرعه وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة.

وبحسب صحيفة إيرانية حكومية، فإن أعداد المعتقلين تجاوزت 300 شخص بمحافظة خوزستان، بينما لم تكشف السلطات الإيرانية عن عدد المعتقلين والجرحى، كما قطعت السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت عن مدن واسعة من محافظة خوزستان لعدة أيام، في خطوة عدها مراقبون تهدف لتشديد الحملة الأمنية ضد المحتجين واعتقالهم.