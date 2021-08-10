طالبان تسيطر على عاصمة ولاية فراح في غرب أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سيطر مقاتلو طالبان على مدينة فراح في غرب أفغانستان، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت نائبة محلية والمتمردون، لتصبح بذلك سابع عاصمة ولاية تسقط منذ يوم الجمعة.

وقالت شهلا أبوبار، من مجلس ولاية فراح: ”دخل عناصر طالبان بعد ظهر اليوم مدينة فراح بعد قتال استمر لمدة وجيزة مع قوات الأمن. سيطروا على مكتب حاكم الولاية ومقر الشرطة“.

وتواصل حركة طالبان ضغطها وتقدمها في شمال أفغانستان حيث سيطرت، يوم الإثنين، على سادس عاصمة لولاية، بينما يؤكد الجيش الأفغاني أنه حقق نجاحات في الجنوب.

وأعلن نائب حاكم سمنغان أن مقاتلي طالبان سيطروا، الإثنين، على أيبك، عاصمة الولاية الواقعة على بُعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب قندوز.

وقال صفة الله سمنغاني، نائب حاكم الولاية، إن ”طالبان استولت على مدينة أيبك وتسيطر عليها بشكل كامل“. وأوضح أن وجهاء طلبوا، الإثنين، من حاكم الولاية سحب قوات الحكومة من المدينة لتجنيبها القتال، وأنه وافق على ذلك.

ويبدو أن الحركة لا تفكر في إبطاء الوتيرة المحمومة لتقدمها في الشمال؛ فقد أعلن المتمردون أنهم هاجموا مزار الشريف كبرى مدن شمال أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ، لكن السكان والمسؤولين قالوا إنهم لم يصلوا إليها بعد.

وقالت الشرطة في ولاية بلخ، إن أقرب موقع شهد معارك يبعد 30 كيلومترا على الأقل منها، متهمة طالبان بأنها ”تستخدم الدعاية لترويع السكان“.

وقال مرويس ستانيكزاي، المتحدث باسم وزارة الداخلية في رسالة إلى وسائل الإعلام، إن ”العدو يتحرك الآن باتجاه مزار الشريف، لكن لحسن الحظ أحزمة الأمان (حول المدينة) قوية وتم صد العدو“.

ومزار الشريف مدينة تاريخية ومفترق طرق تجاري. وهي من الدعائم التي استندت عليها الحكومة للسيطرة على شمال البلاد. وسيشكل سقوطها ضربة قاسية جدا للسلطات.

وتعهد محمد عطا نور، الحاكم السابق لولاية بلخ والرجل القوي في مزار الشريف والشمال، بـ ”المقاومة حتى آخر قطرة دم“، على حد تعبيره، وكتب على تويتر: ”أفضل أن أموت بكرامة على أن أموت في حالة من اليأس“.

وباتت طالبان تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، بعد أن استولت، يوم السبت، على شبرغان، معقل زعيم الحرب عبدالرشيد دوستم على بُعد حوالي 50 كم شمال ساري بول، والجمعة، على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة في جنوب غرب البلاد على الحدود مع إيران.