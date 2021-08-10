رئيس وزراء إثيوبيا يحض المواطنين على الانضمام للجيش لقتال قوات التيغراي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الثلاثاء، ”جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين“ للانضمام إلى القوات المسلحة في وقت امتد النزاع الجاري في تيغراي منذ تسعة أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان: ”حان الوقت لجميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات، وإظهار وطنيتهم“، وذلك بعدما أعلن قبل أقل من شهرين وقف إطلاق نار من طرف واحد.

وشهدت أديس أبابا، يوم الإثنين، مسيرة جابت مناطق مختلفة في العاصمة، تأييدا لدور الحكومة في بسط الأمن والاستقرار، ورفضا للتدخلات الأجنبية.

كما ندد المشاركون بما وصفوها بالانتهاكات التي تمارسها جبهة تحرير تيغراي.

وكانت ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“ المتمردة في إثيوبيا اتهمت الحكومة الاتحادية بافتعال أزمة إنسانية في هذا الإقليم بعد تكبد القوات الحكومية هزيمة ميدانية هناك.

وشددت حكومة تيغراي المتمردة في بيان نشره يوم الأحد، على حسابه في ”تويتر“ وزير الإعلام الإثيوبي السابق غيتاشيف ريدا، وهو عضو اللجنة التنفيذية لـ“الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“، على أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بعد هزيمتها في الإقليم، غيرت إستراتيجيتها، وفرضت حصارا أسفر عن تعليق الخدمات العامة هناك، بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل.

وتسببت الحرب في إثيوبيا بأزمة إنسانية مدمرة في معظم مناطق تيغراي، فيما فر عشرات الآلاف من سكان الإقليم إلى السودان المجاور منذ بدء الصراع.

وكان رئيس الوزراء آبي أحمد، أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أواخر يونيو/ حزيران، بعدما سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي مجددا على العاصمة ميكيلي.

وحض مسؤولون أمريكيون بارزون جبهة تحرير شعب تيغراي على الانسحاب من مناطق شرق الإقليم وجنوبه، ودعوا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والتركيز بدلا من ذلك على معالجة ”الكارثة“ الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

بدوره، قال برنامج الغذاء العالمي إن المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة وصلت فقط إلى نصف المتلقين المستهدفين في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وفقا لموقع ”صوت أمريكا“.

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت في وقت سابق أن 5.2 مليون شخص، أي 90 بالمئة من سكان تيغراي بحاجة إلى مساعدات غذائية.