السويد تبدأ محاكمة إيراني متهم بالضلوع في إعدامات داخل سجون بلده

بدأ القضاء السويدي، يوم الثلاثاء، محاكمة مواطن إيراني يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وقتل، فيما تجمع نحو مئة شخص أمام المحكمة في ستوكهولم، للاحتجاج على النظام الإيراني.

وتحتجز السويد الرجل، البالغ 60 عاما، والذي امتنع ممثلو الادعاء عن ذكر اسمه، منذ عامين تقريبا، وتتهمه بلعب دور رئيس في إعدام سجناء سياسيين بأوامر الحكومة داخل سجن كوهردشت في كرج بإيران العام 1988.

وقال ممثلو الادعاء أثناء إعلان التهم الشهر الماضي، إن المتهم ينفي ضلوعه فيها.

وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها متهم أمام المحكمة؛ لاتهامه بالمشاركة في هذه العمليات.

وبموجب القانون السويدي، يحق للقضاء محاكمة السويديين والأجانب بتهمة ارتكاب جرائم منافية للقانون الدولي خارج البلاد.

ومن المرجح أن تسلط هذه المحاكمة الضوء على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي جرى تنصيبه رسميا الأسبوع الماضي، والخاضع لعقوبات أمريكية بسبب ماضيه الذي يشمل ما تقول الولايات المتحدة وناشطون، ضلوعه كواحد من أربعة قضاة في الإشراف على عمليات القتل في 1988.

وردا على سؤال بشأن هذه الاتهامات قال رئيسي للصحفيين بعد انتخابه في حزيران/ يونيو الماضي، إنه دافع عن الأمن القومي والحقوق.

وذكرت السلطات السويدية، أن الرجل الذي يحاكم في ستوكهولم، كان مسؤولا في الادعاء يعمل في السجن.

ويشتبه في ضلوعه في قتل عدد كبير من السجناء المنتمين إلى جماعة مجاهدي خلق الإيرانية أو المتعاطفين معها، فضلا عن قتل معارضين سجناء آخرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عدد من جرى إعدامهم يبلغ نحو خمسة آلاف، مضيفة في تقرير في 2018 أن ”العدد الفعلي قد يكون أعلى“.

ولم تعترف إيران قط بهذه العمليات.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أبريل/ نيسان 2022.

وأصدر الادعاء السويدي، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، لائحة تهم ضد حميد نوري، أحد مسؤولي السجون الإيرانية والمحتجز بالعاصمة ستوكهولم، بتهمة تورطه في مجزرة تصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف العام 1988 في إيران.

ووفقا للادعاء العام في ستوكهولم، فقد أرسلت اللائحة رسميا إلى محكمة سويدية، حيث اتهم المدعون السويديون نوري بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار.