صحيفة عبرية: الصين نفذت هجمات سيبرانية كبيرة ضد شركات حكومية إسرائيلية

كشفت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لشركات حكومية إسرائيلية وشركات من القطاع الخاص إلى هجمات سيبرانية نفذتها الصين.

وذكرت أن هذه الهجمات نفذت منذ العام 2019 وتواصلت لعامين، إذ هدفت إلى قرصنة البيانات والحصول على المعلومات عن الهيئات والشركات الإسرائيلية.

وأوضحت أن الكشف عن تفاصيل الهجوم السيبراني الصيني جاء من خلال إعلان الشركة العالمية ”FireEye“، وهي إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، إذ قامت الشركة وعلى مدار عامين بالتحقيق بالهجمات السيبرانية المنسوبة إلى الصين.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن الحديث يدور عن أوسع وأكبر هجمات سيبرانية تم رصدها وتوثيقها ضد مواقع وأهداف في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن تقرير الشركة العالمية ”FireEye“، قولها إن ”الهجمات السيبرانية الصينية استهدفت شركات الملاحة البحرية والسفن الإسرائيلية، وشركات هايتك واتصالات ومؤسسات أمنية وأكاديمية، وشركات تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر من أبرز الأهداف لقراصنة السايبر، كونه في حال اختراقها يمكن الوصول إلى شركات أخرى“.

ويظهر تقرير الشركة العالمية، أن الهجمات السيبرانية الصينية هدفت إلى سرقة المعلومات والحصول على أسرار تجارية، وتركزت الهجمات على اختراق البريد الإلكتروني وسرقة وثائق ومستندات سرية.

كما تم سرقة اسم المستخدم وكلمات السر بغية مهاجمة واستهداف هذه المؤسسات لاحقا أو من أجل الوصول عبر اختراق هذه المؤسسات لخدمات أخرى.

ووفق الصحيفة التي نقلت عن الباحثة في شركة ”FireEye“، سونز يشار، التي أشرفت على الجانب الإسرائيلي في التقرير، فإن ”الصين لديها خطة لإنشاء خط بري وبحري حول العالم“.

ولفتت إلى أن ما ورد في التقرير عن الهجمات السيبرانية الصينية ”يرتبط بمناقصات البنى التحتية الضخمة التي يشارك فيها الصينيون في إسرائيل، مثل: الموانئ، والقطارات. وهناك العديد من الشركات الإسرائيلية التي تنشط وتختص بالمجالات التي هي في صميم المصلحة الصينية، كما ينعكس ذلك في الخطط الخمسية لهذه الشركات“.

وبينت الباحثة يشار، أن هنالك مصدرا آخر لاهتمام الصينيين بإسرائيل، هو ”قطاع التكنولوجيا، إذ يهتمون _أيضا_ بالمعرفة في مجال الإنترنت والطاقة المتجددة والتكنولوجيا في مجال الزراعة والاتصالات في الجيل الخامس والمزيد من المواضيع“، وفق ”هآرتس“.

ونوهت الباحثة إلى أنه ”في أماكن أخرى من العالم، وليس في إسرائيل، رأينا أن المجموعة التي قامت بتنفيذ الهجمات السيبرانية مهتمة _أيضا_ بمعلومات حول لقاحات كورونا، كما إننا لم نشهد في إسرائيل هجوما على كيانات مالية“، وفق ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى، فقد ذكر موقع ”واللا“ الإسرائيلي الشهر الماضي، أن هجوما سيبرانيا استهدف خوادم شركة ”Piont“ مطورة أنظمة المعلومات، ومن بين المواقع التي تم اختراقها مواقع تابعة لأكبر المستشفيات في إسرائيل.

وبحسب الموقع فإن ”الهجوم الإلكتروني، استهدف مواقع مستشفيات“رامبام في حيفا، وهداسا- عين كارم، وهداسا- جبل المشارف في القدس، وموقعي سونول، شبكة محطات وقود، وآي ديجيتال“.

وأشار الموقع آنذاك إلى أن ”أصل الهجوم غير واضح على وجه اليقين، فيما تعمل شركة Piont مع خبراء الإنترنت على استعادة البيانات من أجل إعادة الخوادم إلى العمل، وتقدير مدى الضرر.