محكمة صينية تؤيد حكما بإعدام كندي بتهمة تهريب المخدرات

أيدت محكمة صينية، يوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مواطن كندي بتهمة تهريب المخدرات، قبل يوم من موعد صدور حكم من محكمة أخرى على كندي آخر متهم بالتجسس.

وجاءت محاكمة الكنديين في وقت يقوم فيه محامون في كندا، يمثلون المديرة المالية لشركة ”هواوي“، مينغ وانتشو، بمحاولة أخيرة لإقناع محكمة بعدم ترحيلها إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه اتهامات تتعلق بانتهاك عقوبات.

واعتُقل روبرت شيلينبرغ بتهمة تهريب المخدرات في 2014، وحكم عليه بالسجن 15 عاما في أواخر عام 2018.

وطعن على الحكم، لكن محكمة في مدينة داليان حكمت عليه بالإعدام في كانون الثاني/ يناير 2019، بعد شهر من اعتقال مينغ وانتشو في مطار فانكوفر الدولي، بناء على طلب اعتقال من الولايات المتحدة، بتهمة تضليل بنك ”إتش.إس.بي.سي“ بشأن تعاملات ”هواوي“ مع إيران، وهو ما يحتمل أن يكون قد تسبب في انتهاك البنك للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وتقاوم مينغ، التي تقول إنها بريئة، محاولات ترحيلها من الإقامة الجبرية في منزلها في فانكوفر.

ونظرت المحكمة العليا في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، في طعن شيلينبرغ على الحكم بإعدامه في مايو/ أيار من العام الماضي، وأكدت الحكم اليوم الثلاثاء.

وندد دومينيك بارتون، سفير كندا لدى الصين، بالحكم في اتصال عبر الهاتف مع صحفيين بعد أن حضر الجلسة.

وقال: ”ليس صدفة أن يحدث هذا الآن، بينما تجري المحاكمة في فانكوفر“، مشيرا إلى قضية شيلينبرغ وقضية كندي آخر يدعى مايكل سبافور.

ونفت الصين التلميح بأن قضيتي الرجلين الكنديين مرتبطتان بقضية مينغ، رغم أنها حذرت من عواقب لم تحددها ما لم يُفرج عن مينغ.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.

وكان رجل الأعمال سبافور قد اعتقل في الصين بعد أيام من القبض على مينغ. ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو/ حزيران العام الماضي، وبدأت محاكمته في مارس/ آذار.

وقال بارتون إن ”من المتوقع إعلان الحكم بحق سبافور غدا الأربعاء“.