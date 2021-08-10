صحف عالمية: أمريكا تدرس خيارات بديلة للتعامل مع إيران.. وطالبان تقترب من "الجائزة الكبرى" شمال أفغانستان

سلطت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الثلاثاء الضوء على تطورات البرنامج النووي الإيراني، والمباحثات الجارية حاليا بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول هذا الملف.

وأبرزت الصحف أيضا الأزمة التي تعاني منها الحكومة الأفغانية مع استمرار الانتصارات العسكرية التي تحققها حركة طالبان، إضافة إلى المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين، والتي تثير قلق الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ”سي آي إيه“ سوف يصل إلى إسرائيل، وسط تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات بديلة للاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”من المقرر أن يصل بيل بيرنز، مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، وسط تقارير تشير إلى أن واشنطن تدرس وسائل بديلة لإيقاف التقدم الذي تحققه إيران في البرنامج النووي، مع توقف المفاوضات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015“.

وأوضحت: ”هناك خيار تدرسه الولايات المتحدة، يتمثل في رفع جزئي للعقوبات المفروضة على إيران، مقابل قيام الأخيرة بتجميد تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تزال على الصعيد الرسمي تطالب إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي، من خلال المباحثات التي تستهدف جعل الاتفاق أطول وأقوى“.

وتابعت: ”ستكون إيران على قمة أجندة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية لدى وصوله إلى إسرائيل. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الأربعاء، كما أنه سيلتقي أيضا مع المدير الجديد للاستخبارات الإسرائيلية الموساد ديفيد برنياع“.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن بيل بيرنز سوف يزور رام الله أيضا، للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومدير الاستخبارات العامة الفلسطينية ماجد فرج.

وأردفت: ”في ظل الجمود الطويل للمفاوضات النووية، وتنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن في الخليج، ومن بينها ناقلة النفط الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“، فإن الكثيرين في وزارة الخارجية الأمريكية يرون أنه من غير المتوقع العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، رغم أن هناك بعض الفصائل التي لا تزال تتمسك بالأمل“.

وختمت ”جيروزاليم بوست“: ”تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على التحضير لهذا السيناريو، وهو ما حدث خلال زيارة مستشار رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الدبلوماسي ”شمريت مئير“، ومستشار الأمن القومي ”إيال هولاتا“ إلى واشنطن الأسبوع الماضي“.

كابول على المحك

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن المكاسب الجديدة التي تحققها حركة طالبان تضع الحكومة الأفغانية في أزمة، وأشارت إلى أن تلك الانتكاسة جاءت مع تغير موقف أمراء الحرب، والضغوط التي يتعرض لها الرئيس الأفغاني أشرف غني، بتشكيل جبهة موحدة أو الاستقالة.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”سيطرت طالبان على إقليم ”سمنغان“ الاستراتيجي أمس الاثنين، بعد تغير موقف قائد بارز موال للحكومة الأفغانية، لتستكمل الحركة المتمردة اجتياحها شبه الكامل لشمال أفغانستان، ما تسبب في تصعيد الأزمة السياسية التي تواجهها كابول“.

ومضت تقول: ”السيطرة على ”أيبك“ عاصمة إقليم ”سمنغان“ دون دماء، التي جاءت بعد الاستيلاء على 4 عواصم لأقاليم أخرى قريبة خلال الأيام الثلاثة الماضية، سمحت لطالبان بالاتحاد من أجل الهجوم على الجائزة الكبرى، وهي مزار الشريف، المدينة الرئيسية في شمال أفغانستان“.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: ”هاجمت قوات طالبان المدينة المعزولة التي يسكنها نصف مليون نسمة من اتجاهات مختلفة أمس الاثنين، ولكنها حتى الآن لم تنجح في تحقيق تقدم كبير على الأرض، وفي نفس الوقت فإن المتمردين يقاتلون القوات الحكومية الأفغانية في مدينة ”هرات“ الرئيسية غرب أفغانستان“.

ورأت أن سلسلة الخسائر التي تتعرض لها القوات الحكومية الأفغانية في ساحة المعارك تؤجج الدعوات إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي اعتمد على دائرة ضيقة من المستشارين، وكثيراً ما قام بتغيير الوزراء والقادة العسكريين الرئيسيين، إلى تعديل طريقة حكمه أو التنحي عن منصبه.

وحذر مسؤول حكومي كبير من أن كابول قد تسقط في أيدي طالبان في غضون أسابيع قليلة، ما لم تتوحد جميع القوى السياسية المعارضة للتمرد وراء خطة حرب مشتركة.

ونقلت ”وول ستريت جورنال“ عن أحمد والي مسعود، السفير الأفغاني السابق في لندن، وشقيق أحمد شاه مسعود، القائد السابق للمجاهدين، الذي تم اغتياله على يد القاعدة في عام 2001، قوله: ”لا يوجد دافع لدى الجيش للقتال نيابة عن حكومة فاسدة والساسة الفاسدين هنا. إنهم لا يقاتلون من أجل الرئيس، ولا يحصلون على ما يكفيهم بصورة مناسبة، فلماذا يتعين عليهم القتال؟ سوف يكونون في موقف أفضل مع طالبان، وهذا هو السبب الذي يدفعهم إلى تغيير مواقفهم“.

انزعاج أمريكي

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن التدريبات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين تثير انزعاج الولايات المتحدة، حيث يقول محللون إن بكين وموسكو يمكن أن تتبادلا أنظمة الاتصالات الإلكترونية.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني: ”تشارك القوات الروسية في تدريبات عسكرية صينية منتظمة لأول مرة هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف محللين غربيين من أن الخصمين الأمريكيين يطوران قدرات عملياتية مشتركة“.

وأوضحت: ”تركز المناورات المشتركة 2021، في منطقة ”نينغشيا الغربية“ بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي، على الإنذار المبكر والاستطلاع والحرب الإلكترونية والهجمات المشتركة، وفقا لبيانات من وزارتي الدفاع الصينية والروسية“.

وتابعت: ”مع سحب الولايات المتحدة لقواتها المتبقية من أفغانستان، وبعد اتصال كل من بكين وموسكو مع حركة طالبان، تتم مراقبة التدريبات عن كثب، بحثاً عن مؤشرات على أن القوات الصينية والروسية تعمل على تنسيق المهام والقيام بعمليات مشتركة“. ونقلت عن ”روديريك لي“، مدير الأبحاث في معهد الدراسات الفضائية الصينية بجامعة Air، التي تدعمها القوات الأمريكية الجوية والفضائية، قوله: ”هذه هي المرة الأولى التي تتعمق فيها الصين، وتسمح للروس بالمشاركة في تدريباتها العسكرية الخاصة“.