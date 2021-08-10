لوموند: آلاف اللاجئين الأفغان الفارين من طالبان يواجهون مصيرا غامضا في تركيا و إيران

سلط تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية الضوء على وضع آلاف اللاجئين الفارين من أفغانستان باتجاه تركيا وإيران، في رحلات محفوفة بالمخاطر حيث شبكات التهريب التي صارت تقوم بدور مماثل لوكالات السفر.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ومع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي وبدء هجوم حركة ”طالبان“ يفر حوالي 30 ألف شخص من البلاد كل أسبوع إلى إيران ثم إلى تركيا.

ويروي التقرير قصة مجموعة من الشباب الأفغان الذين يقضون ليلتهم بالقرب من مسجد حضرتي عمر في وسط مدينة فان في شرق تركيا، تم تهريبهم من إيران المجاورة قبل أيام قليلة وهم يلعنون المهربين الذين تخلوا عنهم في فان بعد أن وعدوا بنقلهم إلى أنقرة أو اسطنبول، وينقل عن الشاب حسين، 21 عاما قوله ”إنهم يعاملوننا مثل الماشية ويسرقون أموالنا“.

الشاب رحمة الله لا يرى أي مستقبل في أفغانستان حيث لا يوجد عمل وزاد الوباء الوضع صعوبة فضلا عن عودة ”طالبان“ حيث يحذر بعد أن وصل بشكل غير قانوني قبل أيام قليلة من مزار الشريف مع أخته وصهره وأطفالهما الأربعة قائلا ”سيسيطرون على كابول بالتأكيد“.

وقالت الأسرة إنها دفعت للمهربين ”حزمة“ من المال بما في ذلك العبور غير القانوني للحدود الإيرانية التركية بالإضافة إلى رحلة بالحافلة الصغيرة إلى قونية جنوب أنقرة ولكن بمجرد اتخاذ الخطوة الأولى قام المهربون بإيوائهم في منزل مهجور وسط الحقول ولم يعودوا.

ونقل التقرير عن ”محمد، 26 عامًا، وهو والد العائلة قوله إنّ ”البقاء في فان على بعد 40 كيلومترًا من الحدود الإيرانية يعرضك لخطر إعادتك إلى إيران“، وهو ما لا يريده بأي ثمن حيث كان يخطط للذهاب ليس إلى أوروبا ولكن إلى قونية حيث من المؤكد أنه سيجد عملاً، وفق تأكيده.

وأشار إلى أنه قام بالفعل بالرحلة مرة واحدة قبل بضع سنوات إلى هذه المدينة في أعماق الأناضول حيث تمكن بفضل مساعدة المهاجرين المتعاونين من إيجاد شغل كعامل في مواقع البناء، وبعد أن جمع قسطا من المال عاد إلى مزار الشريف للبحث عن زوجته مريم وأطفالهما الأربعة والمراهقين، أشقاء أخته، لإعادتهم إلى تركيا التي يراها كأرض للرخاء، بحسب تعبيره.

وأضاف محمد ”إنها حرب، نحن خائفون على حياتنا فقد بعت منزلي مقابل 4000 دولار وكنا في طريقنا للهجرة، لقد استغرقنا شهرًا للوصول إلى هنا“ مشيرا إلى ظروف الإقامة السيئة حيث يقضون الليالي باردة في غياب البطانيات.

وأكد التقرير أنّه ”على عكس اللاجئين السوريين الذين يتمتعون بالحماية في تركيا لا يحق للأفغان الحصول على أي شيء“ وتقول امرأة من الأقلية الشيعية الهزارة ”نحن كائنات بلا مصير“ وبعد أن عاشت في فان لمدة ست سنوات حصلت على تصريح إقامة وهي الآن تشعر بالأمان إلى حد ما.

وتابع التقرير ”في كل عام يعبر عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان الحدود بين إيران وتركيا بشكل غير قانوني بحثًا عن وظائف وحياة أكثر استقرارًا، ومنذ هجوم ”طالبان“ الصاروخي على عواصم المقاطعات ازداد هذا التدفق، وبدعم من إيران تعمل مقاطعة فان كبوابة للهجرة، وبتوجيه من المهربين يعبر الأفغان وكذلك الباكستانيون والإيرانيون الحدود سيرًا على الأقدام ليلاً عبر الممرات الجبلية وتتحول الرحلة أحيانًا إلى كابوس“.

ويقول البعض إنهم تعرضوا للضرب والسرقة في الطريق من قبل قطاع الطرق، وفي الشتاء يموت العديد من المرشحين للمرور من شدة البرد أو تلتهمهم الذئاب، وفي كل مرة يذوب فيها الثلج يتم العثور على الجثث ويفحصها علماء الطب الشرعي ثم يتم دفنها تحت رقم في مقبرة الغرباء.

وبحسب التقرير ”يكون العبور أسهل في الصيف لكن غالبًا ما يستغرق الوصول إلى الجانب الآخر وقتا طويلا، وبعد عبور الحدود تلقي القوات التركية القبض على الكثيرين وتعيدهم إلى إيران ليعيد المهاجرون تجميع صفوفهم ويبدؤوا الرحلة من جديد“.

وأكد التقرير أنّ ”شبكات التهريب متنقلة هناك بشكل لا يصدق، لديهم حراسهم ومخبروهم الذين يغيرون الطرق باستمرار، إنهم يعرفون التضاريس جيدًا وأحيانًا أفضل من قواتنا الأمنية بالإضافة إلى ذلك فإن الجغرافيا الوعرة للمنطقة تجعل المراقبة صعبة بشكل خاص“ وفق ما يؤكد سميح نارجول، مدرس في قسم الجغرافيا بجامعة سينتينيال في فان.