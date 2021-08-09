رئيس المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل لبحث النووي الإيراني‎‎

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيقوم بأول زيارة له لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، حيث سيلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وسيكون الملف الإيراني على طاولة الاجتماعات بين الطرفين.

وذكرت قناة ”كان“ الإسرائيلية أن رئيس وكالة المخابرات الأمريكية سيصل إسرائيل في أول زيارة له منذ توليه منصبه، حيث سيحل ضيفا على رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا.

ونقل موقع ”والا“ الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين، أن ”بيرنز سيصل إلى إسرائيل، في ظل استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى تداعيات الهجوم على سفينة ميرسر ستريت الإسرائيلية، والتصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية مع إسرائيل“.

وكشف الموقع الإسرائيلي أنه ”من المتوقع أن يلتقي بيرنز رئيس الموساد بارنيا، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، ومسؤولين آخرين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، والمخابرات“.

وبحسب الموقع الذي نقل عن المسؤولين الإسرائيليين، فإنه ”ستتركز محادثات رئيس وكالة المخابرات المركزية على إيران، من ناحية البرنامج النووي والأنشطة الإيرانية في المنطقة“.

وأوضح المسؤولون للموقع العبري أن ”إسرائيل تريد أن تسمع ما هي السياسة الأمريكية تجاه الحكومة الجديدة في إيران برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، خاصة فيما يتعلق بالعودة المحتملة للاتفاق النووي“.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه من ”المتوقع أيضا أن يزور رئيس الوكالة الأمريكية بيرنز المناطق الفلسطينية وبالتحديد مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج“.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن ”وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تحافظ على علاقات وثيقة مع قوات الأمن الفلسطينية“.

وتابع الموقع: ”خدم مدير وكالة المخابرات المركزية سابقا كنائب لوزيرة الخارجية الأمريكي، وكنائب لوزير الخارجية للشؤون السياسية، ومساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط، وعلى مر السنين حافظ على علاقات وثيقة مع كبار الإسرائيليين والعديد من الفلسطينيين الذين تربطهم صداقة شخصية“.

وتسود حالة من التوتر الشديد بين إيران وإسرائيل، على خلفية الهجوم الأخير الذي وقع على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب، حيث اتهمت إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف الهجوم، الأمر الذي نفته الأخيرة.