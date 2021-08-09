روسيا تسعى لمنافسة الولايات المتحدة في الجو بمقاتلات جديدة

في المعرض الروسي الأول للطائرات العسكرية في يوليو، تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نموذجًا أوليًا لطائرة شبح مصممة لتتحمل أكثر من مقاتلات العدو، التي تهدف إلى التسبب في إزعاج جيوسياسي للولايات المتحدة.

ستكون طائرة ”إل تي إس تشيك ميت “ LTS Checkmate ثاني طائرة مقاتلة ذات محرك واحد في العالم تتضمن أكثر أنظمة التهرب من الرادار والقيادة تطوراً، والطائرة الأخرى الوحيدة في هذه الفئة هي F-35، التي تعتبر السلاح الأكثر تقدما في الترسانة الأمريكية، والتي تصنعها شركة ”لوكهيد مارتن“ الأمريكية.

ووفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، هناك طلب دولي على طائرة F-35، مما يوفر لواشنطن فرصة حقيقية للاستفادة من التصدير الدفاعي، مع تعزيز الأهداف الأمنية والدبلوماسية للولايات المتحدة.

وتعتبر إسرائيل واليابان من بين 15 دولة تلقت طائرات F-35 أو توصلت إلى اتفاقيات لشرائها.

وقال المسؤولون الروس إنهم يرغبون في بيع مقاتلة تشيك ميت للإمارات العربية المتحدة والأرجنتين والهند وفيتنام، وهي دول تربطها علاقات أمنية بالولايات المتحدة، على الرغم من عدم اتفاق أي منها حتى الآن على صفقة.

ويقول محللون دفاعيون إن المقاتلة الروسية تهدف، كما يوحي اسمها الذي يعني (مات الملك)، إلى تحدي النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة.

ووصف المسؤولون الروس الطائرة بأنها مشروع تجاري، وقال سيرجي تشيميزوف، المدير العام لشركة روستيك، التكتل الدفاعي الرئيسي في روسيا، في تصريح للصحيفة: ”ليست هناك حاجة للبحث عن مخطط جيوسياسي وراء مقاتلتنا الخفيفة الجديدة، فالسبب الفعلي أبسط بكثير: كان هناك طلب طبيعي مرتفع على هذه الفئة من الطائرات في السوق العسكرية الحديثة.“

وقال تشيمزوف إن تشيك ميت تقدم ”حلًا أساسيًا“ للدول التي لم تستطع تحمل تكلفة مقاتلة F-35 التي تصل إلى 120 مليون دولار، وتقدر روستيك أن سعر مقاتلة تشيك ميت سيكون 30 مليون دولار، في حين يتوقع بعض محللي الدفاع أن يكون السعر أعلى.

هذا وتواجه مقاتلة ”تشيك ميت“ عقبات تنموية، حيث تقول شركة روستيك إن الطائرة على بعد عامين من رحلتها التجريبية الأولى، ويقول محللون دفاعيون إنها تتطلب تمويلًا من العملاء للوصول إلى مرحلة الإنتاج، حيث لم تقدم الدولة الروسية، بما في ذلك جيشها، التمويل الذي يسمح للمشروع بالتقدم.

وقللت شركة لوكهيد مارتن من شأن التهديد التجاري المحتمل المتمثل في مقاتلة تشيك ميت، وقال المتحدث باسم الشركة: ”لا نزال واثقين من أن مقاتلات F-35 ستظل العمود الفقري لقوات الحلفاء الجوية، مع تسليم أكثر من 200 طائرة من طراز F-35 إلى شركاء دوليين“.

هذا ودخلت طائرة F-35 الخدمة في الجيش الأمريكي في عام 2015، ومن المتوقع أن تظل في الخدمة حتى عام 2077، وتعتبرها شركة لوكهيد والمسؤولون الأمريكيون المقاتلة النفاثة الأكثر تقدمًا في العالم، على الرغم من أن المسؤولين العسكريين يعملون على مشاريع لتطوير طائرات مستقبلية أخرى في الولايات المتحدة.

وفي يوليو، كشفت روستيك النقاب عن النموذج الأولي لتشيك ميت في معرض MAKS الجوي الذي يقام كل عامين خارج موسكو. هذا ويتم اختبار المحرك المخصص لمقاتلة تشيك ميت في طائرات أخرى، ولا تزال أنظمة إلكترونيات الطيران والرادار تتطلب مزيدًا من التطوير، وفقًا لما ذكره روبن جونسون، محلل تكنولوجيا الفضاء والدفاع في كييف.

وقال جونسون: ”إنهم يفتقرون إلى العميل الأجنبي المستعد لتمويلهم لمساعدتهم على إنهاء الطائرة“.

هذا وسبق أن اتبعت روسيا هذا النموذج التجاري من قبل، حيث تلقت دفعة مقدمة من الهند مقابل طائرة Su-30MKI، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة ”هندوستان ايروناتيكس المحدودة“.

كما سبق أن استغلت روسيا الإحباط الذي يشعر به بعض حلفاء الولايات المتحدة بشأن الصادرات الدفاعية، ففي السنوات الأخيرة باعت روسيا نظام دفاع جوي رئيسيا لتركيا، ومقاتلات نفاثة إلى مصر، مما أدى إلى عقوبات أمريكية أو تهديدات بفرض عقوبات، وتوتر العلاقات الأمريكية مع كلا البلدين.