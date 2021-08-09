البنتاغون: الوضع الأمني في أفغانستان "لا يسير في الاتجاه الصحيح"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الإثنين، إن الوضع الأمني في أفغانستان ”لا يسير في الاتجاه الصحيح“، في وقت سيطر فيه مقاتلو طالبان على سادس عاصمة إقليم في البلاد.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن الولايات المتحدة ”قلقة للغاية من هذا الاتجاه، لكن قوات الأمن الأفغانية لديها القدرة على محاربة الحركة المتشددة“.

وأضاف: ”هذه هي قواتهم العسكرية وهذه هي عواصم أقاليمهم وشعبهم الذي يجب أن يدافعوا عنه، وسيعود الأمر حقا إلى القيادة التي هم على استعداد لإظهارها هنا في هذه اللحظة على وجه الخصوص“.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول في حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ اليوم الإثنين، إن انسحاب قوات الحلف من أفغانستان ”مستمر“.

وقال المسؤول إن ”مهمة الدعم الحازم (لحلف شمال الأطلسي) مستمرة وسحب قواتنا مستمر“.

وأضاف: ”لا يوجد حل عسكري للصراع، ويجب على طالبان أن تفهم أن المجتمع الدولي لن يعترف بها مطلقا إذا رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة… وعليها أن توقف هجماتها وأن تشارك في محادثات السلام بحسن نية“.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، سيطرت حركة طالبان على مدينة إيبك في شمال أفغانستان، وهي سادس عاصمة ولاية تقع في قبضتهم خلال أربعة أيام، حسب مصدر محلي.

وقال صفة الله سامنغاني نائب حاكم ولاية سامنغان وعاصمتها إيبك إن ”طالبان استولت على مدينة إيبك وتسيطر عليها بشكل كامل“.

وأضاف أنه في الليلة الماضية استسلم أحد الوجهاء لطالبان ”والإثنين طلب بعض الوجهاء من الحاكم سحب قواته من المدينة حتى تنجو من القتال وهو ما قبل به“.

وسيطر المتشددون على ما يصل إلى خمس عواصم ولايات، منذ الجمعة، في هجوم سريع يبدو أنه شكل ضغطا كبيرا على القوات الحكومية.