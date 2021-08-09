بدلا من لومها.. باكستان تدعو لمعرفة سبب "انهيار" القوات الأفغانية أمام طالبان

قالت باكستان اليوم الإثنين، إن المجتمع الدولي في حاجة لبحث سبب ”انهيار“ قوات الأمن الأفغانية أمام هجمات حركة طالبان في أنحاء أفغانستان، بدلا من توجيه اللوم لباكستان على الوضع، الذي يتدهور بسرعة هناك.

واستولى مقاتلو طالبان سريعا على أراض في أنحاء أفغانستان منذُ شهر مايو/أيار الماضي، بما في ذلك ست عواصم إقليمية في الأيام الثلاثة الماضية، مع اقتراب اكتمال انسحاب القوات الدولية من البلاد بعد حرب استمرت 20 عامًا.

وتساءل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي، قائلا: ”أين بناء القدرات والتدريب والمعدات؟“ في إشارة إلى الموارد، التي أنفقتها الدول الأخرى، لا سيما الولايات المتحدة، على تعزيز القوات الوطنية الأفغانية.

وأضاف أنه ”لا بد من النظر في قضايا الحكم وانهيار قوات الدفاع الوطني الأفغانية“، مشيرًا إلى أنه ”لا يمكن تحميل باكستان مسؤولية فشل الآخرين“.

وتقول كابول والعديد من الحكومات الغربية، إن دعم باكستان لطالبان سمح لها بالصمود في حرب استمرت 20 عامًا بعد طردها من السلطة عام 2001 في غزو قادته الولايات المتحدة لأفغانستان.

وتسيطر الحركة اليوم على أراض أكبر مما كانت تسيطر عليها في أي وقت منذ عام 2001.

وتنفي باكستان دعم طالبان، وقال الوزير الباكستاني قرشي، إن إسلام آباد ”غير منحازة لأي طرف“ في أفغانستان.

وأضاف أن ”عدم وجود إرادة للقتال والاستسلام، الذي نراه في أفغانستان، هل يمكن أن نتحمل مسؤولية ذلك؟ لا، لا يمكننا“، وقال إن ”باكستان تدعم حلا سياسيا من أجل أن يسود السلام أفغانستان“.

وأوضح الوزير الباكستاني قرشي، أن إسلام آباد قلقة من أعمال العنف وعدم إحراز تقدم في المحادثات الأفغانية، قائلًا ”إن باكستان ستخسر أكثر، نتيجة عدم استقرار الأوضاع في أفغانستان باعتبارها دولة جوار مباشر“.

وردًا على سؤال حول انسحاب القوات الأمريكية، أوضح الوزير قرشي، أن ”باكستان كانت تعتقد أن الانسحاب سيرتبط بالتقدم في محادثات السلام“.

وفي وقت مُبكر من اليوم الإثنين، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، إن ”مهمة الدعم الحازم (لحلف شمال الأطلسي) مستمرة وسحب قواتنا مستمر“.

وأضاف أنه ”لا يوجد حل عسكري للصراع، ويجب على طالبان أن تفهم أن المجتمع الدولي لن يعترف بها مطلقا إذا رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة“.

ودعا المسؤول حركة طالبان إلى ”أن توقف هجماتها وأن تشارك في محادثات السلام بحسن نية“.