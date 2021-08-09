تقرير: الصمت والخوف يسيطران على المدن الأفغانية التي سقطت بأيدي طالبان

تخوض حركة طالبان منذ يومين معارك مع القوات الحكومية الأفغانية في مدينة قندوز الشمالية، وقد باتت تسيطر على مدنها وتتقدم نحو مركزها، ما ترك سكان هذه المدن في حالة من الصمت والخوف على مستقبلهم.

الأفغاني ”عبد الواحد“ الذي يمتلك متجرا، غامر لأداء صلاة الفجر يوم الأحد، وحينها شاهد مقاتلي طالبان يقتربون من المباني الحكومية الرئيسة، وبحلول الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي، انتهى القتال فجأة.

وبحسب تقرير لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، بدأت حركة طالبان، مسترخية وفرحة، وبدأ جنود الحركة في التقاط صور سيلفي في الميدان الرئيسي في المدينة، وصاح قائد ملتح من وسط الميدان ”مبروك، مبروك“، معلنا استيلاء طالبان على السلطة.

ورغم ذلك، ظل المدنيون داخل منازلهم وقال وحيد: ”كانت المدينة مغلقة، لكن حركة طالبان رفعت أعلامها البيضاء في كل مكان، واندلع حريق في وسط المدينة، واشتعلت النيران في العديد من المتاجر والأسواق“.

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين من طالبان يرتدون الملابس المموهة ويقودون سياراتهم في أنحاء المدينة التي لا تزال تحمل علامات الجيش الوطني الأفغاني وأعلام طالبان البيضاء مثبتة عليها.

وكان من أول خطوات المتمردين فتح بوابات سجن قندوز، وإطلاق سراح العشرات من المعتقلين الأمنيين والمجرمين العاديين، وفقًا لمقاطع فيديو وشهود.

وبحسب فيصل نوري، رئيس إذاعة شابنام المحلية، أصابت غارة جوية المقر المحلي للمديرية الوطنية للأمن في وقت لاحق، ما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان في السماء، ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة أفغانية أم أمريكية.

وكانت قوات طالبان قد استولت على قندوز، أكبر مدينة في شمال شرق أفغانستان، مرتين من قبل، في عامي 2015 و2016.

وقامت قوات الكوماندوز الأفغانية آنذاك بمساعدة قوات العمليات الخاصة الأمريكية والطائرات الأمريكية بصد المتمردين بسرعة، إلا أن التوقعات كانت مختلفة يوم الأحد، حيث قال العديد من السكان إنهم يعتقدون أن طالبان ستسيطر على المدينة على المدى الطويل.

من جانبهم فر المسؤولون الإقليميون والوحدات العسكرية الحكومية المتبقية إلى مجمع المطار المحصن جنوب المدينة، بينما قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن عمليات استعادة قندوز بدأت بعد ظهر الأحد، وتركز القتال حتى الآن في الضواحي قرب المطار.

وداخل المدينة، حاول التجار إنقاذ بضائعهم من سوق السجاد ومناطق التسوق الأخرى المتضررة من الحريق.

وقال عبيد الله، وهو سائق سيارة أجرة، الذي عادة ما ينقل الركاب بين قندوز وكابول: ”كانت الأسواق تحترق، ولم يكن هناك من يطفئ الحريق“.

وفي يوم الأحد، رفضت نقطة تفتيش جديدة تابعة لطالبان على الطريق، عبور عبيدالله الذي قال: ”آمل أن تسنح لي الفرصة لأخذ عائلتي إلى مكان آخر، بمجرد إعادة فتح الطريق“.

وأفادت الأنباء عن مقتل العشرات في قندوز يوم الأحد نتيجة القتال والحرائق، وأصيب كثيرون آخرون.

وقال المعلم غلام رضا، الذي صادف عشرات من مقاتلي طالبان في شارعه في وقت مبكر من الصباح: ”ليس هناك كهرباء أو ماء، والمتاجر مغلقة والجميع خائفين“.

وقالت حبيبة، وهي ناشطة المجتمع المدني في قندوز، إنها عالقة في قبو بين وسط المدينة والمطار، مع ثلاث عائلات أخرى.

وبينت ”حبيبة“ أن المتمردين بدؤوا في تفتيش المنازل بحثًا عن موظفين حكوميين ونشطاء من المجتمع المدني، مضيفة أنها حاولت العثور على سائق للفرار إلى كابول لكنها لم تستطع تحمل تكاليف ذلك لأن جميع سيارات الأجرة كانت تتقاضى عدة أضعاف الأجر العادي.

وبعد الظهر، سقطت قذيفة هاون على منزل مجاور وقتلت والد الأسرة هناك.

ورغم أن هناك إرسالا متقطعا للهاتف المحمول في قندوز، إلا أن نقص الكهرباء يعني أن بطاريات الهواتف المحمولة تنفد مع تقدم اليوم.

ومع حلول الغسق، أصبحت قندوز معزولة، وقالت حبيبة إنه ”باستثناء صاروخ أو صاروخين ينفجران كل ساعة، لم تكن هناك علامات على القتال لاستعادة السيطرة على المدينة“.

وقالت حبيبة: ”معظم الهواتف مغلقة ولا يمكن الوصول إليها، وبعض أصدقائنا وأقاربنا عالقون في المدينة، ومازلنا لا نعرف ما الذي يمرون به“.