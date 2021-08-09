مسؤول: انسحاب حلف الأطلسي من أفغانستان مستمر

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ اليوم الإثنين، إن انسحاب قوات الحلف من أفغانستان ”مستمر“، في وقت سيطر فيه مقاتلو طالبان على سادس عاصمة إقليم في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال المسؤول إن ”مهمة الدعم الحازم (لحلف شمال الأطلسي) مستمرة وسحب قواتنا مستمر“.

وأضاف: ”لا يوجد حل عسكري للصراع، ويجب على طالبان أن تفهم أن المجتمع الدولي لن يعترف بها مطلقا إذا رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة… وعليها أن توقف هجماتها وأن تشارك في محادثات السلام بحسن نية“.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، سيطرت حركة طالبان على مدينة إيبك في شمال أفغانستان، وهي سادس عاصمة ولاية تقع في قبضتهم خلال أربعة أيام، بحسب مصدر محلي.

وقال صفة الله سامنغاني نائب حاكم ولاية سامنغان وعاصمتها إيبك إن ”طالبان استولت على مدينة إيبك وتسيطر عليها بشكل كامل“.

وأضاف أنه في الليلة الماضية استسلم أحد الوجهاء لطالبان ”والإثنين طلب بعض الوجهاء من الحاكم سحب قواته من المدينة حتى تنجو من القتال وهو ما قبل به“.

وسيطر المتشددون على ما يصل إلى خمس عواصم ولايات، منذ الجمعة، في هجوم سريع يبدو أنه شكل ضغطا كبيرا على القوات الحكومية.

وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز وساري بول وتالقان في الشمال، سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى، أمس الأحد.