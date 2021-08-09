مسؤول إسرائيلي: وقف إيران أولوية قصوى لنا‎

أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، أن ”وقف إيران أولوية قصوى بالنسبة لإسرائيل“، مؤكدا أن ”هذا تحد يحتل مكانة كبيرة ومركزية في الأجندة السياسية والأمنية الإسرائيلية“.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، التي يترأسها النائب رام بن باراك، وفقا للقناة الإسرائيلية السابعة.

وقال المسؤول الإسرائيلي: ”إسرائيل دولة قوية وموقعها الإستراتيجي جيد، والتوازن الإستراتيجي إيجابي لكنه هش ومليء بالتحديات“، مضيفا: ”أما على الصعيد الداخلي يعد تعزيز الحوكمة والأمن الداخلي تحديا رئيسا لجميع أنظمة الدولة“.

وأشار بن شبات إلى أن ”ذلك تطلب مزيجًا من الجهود الحثيثة وربما حتى الحلول غير التقليدية من أجل الحد من الأسلحة غير المشروعة وتعزيز الأمن الشخصي لمواطني الدولة في أي مكان وزمان“.

وقبل عدة أيام؛ قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في بحر العرب ومهاجمة السفينة الإسرائيلية.

وأضاف غانتس: ”نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى العمل عسكريا ضد إيران، كما أن العالم بحاجة إلى العمل ضد إيران الآن“، مشدداً على ضرورة أن يستعد العالم لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران.

وأشار غانتس إلى أن ”المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق الطائرة المفخخة تجاه السفينة الإسرائيلية في بحر العرب نهاية الشهر الماضي هو ضابط في الحرس الإيراني“، وذلك خلال إحاطة سياسية مشتركة مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف غانتس: ”سعيد آقاجاني الذي كشف عن اسمه هنا للمرة الأولى، هو المسؤول الرئيس عن نظام الطائرات دون طيار التابع للحرس الثوري، وهو الذي قاد تنفيذ الهجوم على السفينة في بحر العرب“، مشيرا إلى أن آقاجاني هو رئيس قسم قيادة تلك الطائرات.

وأوضح أن ”قائد سلاح الجو في الحرس الثوري أمير علي حجي زاده يقف وراء عشرات العمليات التي شاركت فيها طائرات مسيّرة وصواريخ في المنطقة“.

وفي وقت سابق صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من نبرته تجاه إيران على خلفية الهجوم على ناقلة نفط مملوكة لشركة إسرائيلية في بحر العرب، قائلا: ”انتهى زمن الجلوس بكل راحة في طهران، وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك“.

وأضاف بينيت: ”نعمل على حشد العالم، ولكن في موازاة ذلك نعلم كيف نعمل بمفردنا، وإيران تعلم ما هو الثمن عندما يهدد أحد أمننا“.