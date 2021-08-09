بلينكن: إيران "لن تفلت من العقاب" على خلفية الهجوم على ناقلة النفط

توعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مجددا اليوم الإثنين، بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، مؤكدا أن العالم لا يمكنه السماح بالإفلات من العقاب.

وقال بلينكن خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري إن ”التفجيرات في أواخر تموز/يوليو على ناقلة النفط (ميرسر ستريت) التي يشغلها رجل أعمال إسرائيلي، هي ضمن سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر“.

وأضاف: ”على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين، وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب، ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري“.

وتعرضت ناقلة النفط لهجوم في بحر العرب قبالة سلطنة عمان في 29 تموز/يوليو، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها من بريطانيا ورومانيا.

واتهمت دول عدة، من أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إيران بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.

كما انتقد بلينكن، في إشارة واضحة إلى بكين، محاولات ترهيب دول أخرى وتخويفها من الوصول بشكل قانوني إلى مواردها البحرية، في منطقة بحر الصين الجنوبي، حيث تدور عدة نزاعات.

وقال: ”قد يؤكد البعض أن حل النزاع في بحر الصين الجنوبي ليس من اختصاص الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تطالب بالجزر والمياه“، وتدارك ”لكنه شأن، وحتى مسؤولية، وعلى كل دولة عضو أن تدافع عن القوانين التي اتفقنا جميعا على اتباعها، وحل النزاعات البحرية بشكل سلمي“.