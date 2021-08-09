في ظل تصاعد التوتر بينهما.. هكذا تبدو قدرات إيران العسكرية مقابل إسرائيل

أجرى موقع إخباري أمريكي مقارنة بين القوتين العسكريتين الإسرائيلية والإيرانية تحسبا لوقوع مواجهة في أعقاب تصاعد ما يسمى بـ ”حرب الناقلات“ بينهما، لافتا إلى أن إيران تمتلك الأفضلية في بعض المجالات في حين أن إسرائيل تملك أسلحة أكثر تطورا.

ولفت موقع ”إنسايدر“ في تقرير نشره، يوم الأحد، إلى أنه على الورق، يمتلك الجيش الإيراني عددا من المزايا عن إسرائيل، سيما في حجم جيشها، مشيرا إلى أن عدد سكان إيران البالغ 84 مليون نسمة أكبر بكثير من عدد سكان إسرائيل البالغ 9 ملايين نسمة، ما يسمح لإيران بنشر قوة فاعلة قوامها 525 ألف جندي، مقارنة بـ 170 ألف جندي إسرائيلي.

وأوضح أن إيران، التي تعتمد على الحرب غير النظامية وغير المتكافئة في البر والبحر، استثمرت بكثافة في قواتها شبه العسكرية التي تضم فيلق الحرس الثوري وفيلق القدس وقوات أخرى تضم جميعها أكثر من مليون جندي، في حين أن إسرائيل لديها فقط بضعة آلاف من القوات المماثلة.

بحرية أكبر

وذكر التقرير أن إيران تمتلك أيضا بحرية أكبر، ومزيدا من الدبابات والعربات المدرعة، وإمكانية أكبر للحصول على الوقود.

لكنه أضاف أن إسرائيل لديها ميزة نوعية بعد أن مُنعت إيران من شراء أفضل المعدات الأجنبية بسبب العقوبات الدولية، التي أعاقت أيضا تطوير إيران لقاعدة صناعية دفاعية.

وأشار إلى أن قوة الدبابات الإيرانية، على سبيل المثال، هي في الغالب T-72s ونسخ إيرانية من T-54 و T-55، والتي تعتبر على نطاق واسع أدنى من دبابة ”ميركافا“ الإسرائيلية التي يُنظر إليها على أنها واحدة من أفضل الدبابات المدرعة.

وقال التقرير: ”البحرية الإيرانية أكبر حجما ويتم تحديثها حاليا ولكن لا تزال بها أوجه قصور.. فيما تمتلك البحرية الإسرائيلية، بفضل صناعة الدفاع المحلية القوية والوصول إلى الموردين الأمريكيين والأوروبيين، صواريخ وسفنا متطورة، بما في ذلك الغواصات بأنظمة الدفع المستقلة جوا“.

القوة الجوية الإسرائيلية

واعتبر التقرير أن القوة الجوية الإسرائيلية أكبر من قوة إيران، ولطالما اعتُبرت واحدة من أفضل القوات الجوية في العالم، لافتا إلى أن القوة القتالية الأساسية لسلاح الجو الإسرائيلي تتكون من 66 طائرة من طراز F-15 و 175 طائرة من طراز F-16 وما لا يقل عن 27 مقاتلة شبح من طراز F-35، فيما تتوقع إسرائيل الحصول على 23 طائرة F-35 أخرى بحلول عام 2024 وتخطط للحصول على 75 أخرى مستقبلا.

وبالمقارنة، فإن العمود الفقري للقوات الجوية الإيرانية هو 63 طائرة من طراز F-4 و 26 طائرة من طراز F-14، وكلها متقادمة وتعاني من نقص في قطع الغيار بحسب التقرير الذي أوضح أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تشغل طائرات F-14 الأمريكية الصنع.

وأشار إلى أن إيران تمتلك حوالي 59 طرازا صينيا وروسيا – بما في ذلك 19 طائرة من طراز MiG-29 و 23 Su-24s من روسيا، و17 طائرة من طراز F-7 من الصين – لكن المقاتلات المحلية هي نسخ من طائرات أمريكية من الستينيات.

أسلحة نووية

كما أوضح التقرير أن القوات التقليدية لإيران وإسرائيل قد لا تكون هي الوحيدة المستخدمة في الصراع، مشيرا إلى أنه يُعتقد أن لدى إسرائيل ما لا يقل عن 90 رأسا نوويا، وما يكفي من البلوتونيوم لمئة أو 200 سلاح آخر. وأنه يمكنها إطلاق تلك الأسلحة بالطائرات أو بالصواريخ، خاصة وأن إسرائيل تمتلك واحدة من أكثر ترسانات الصواريخ تطورا.

وقال: ”يعتقد أن الصاروخ الباليستي الإسرائيلي أريحا 3 متوسط المدى يتراوح مداه بين 3000 ميل و 4000 ميل. ومن المحتمل أيضا أن تطلق إسرائيل صواريخ كروز مسلحة نوويا من غواصاتها من فئة دولفين، والتي يعتقد أنها تعمل بالقرب من الخليج“.

ونبه التقرير من أن إيران سعت إلى امتلاك قدرات نووية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، مضيفا أنه بينما تقول طهران إنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية الآن، أثار نشاط التخصيب الأخير الذي قامت به تساؤلات حول أهدافها الحقيقية.

وقال التقرير، إن إيران تواصل أيضا تحسين ترسانتها الصاروخية، مع 18 نموذجا على الأقل من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها من 200 ميل إلى 2000 ميل، إما في الخدمة أو قيد التطوير.

حرب إقليمية

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تمتلك أيضا ميزة أخرى لا تتمتع بها إيران وهي الحلفاء؛ إذ ترتبط الولايات المتحدة وإسرائيل بعلاقة وثيقة للغاية، وتتعاونان في القضايا العسكرية والاستخباراتية، وخاصة فيما يتعلق بإيران، مشيرا إلى أن الدولتين تجريان تدريبات مشتركة كل سنتين بالتناوب؛ ما يؤكد عمق العلاقة الدفاعية بين البلدين.

وأشار التقرير إلى تصريحات للجنرال ستيفن باشام، نائب قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، قال فيها مؤخرا إن “ الولايات المتحدة لديها التزام طويل الأمد وثابت تجاه شعب إسرائيل وحقه في الدفاع عن النفس“.

وقال التقرير: ”تمتلك إيران شبكة من الوكلاء، أبرزهم حزب الله اللبناني، الذي يقوم بعمليات في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم.. هذه القوات ليس لديها قدرات إسرائيل أو شركائها ولكن لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير على الصراع“.

وختم قائلا: ”إذا، من المرجح أن تمتد الحرب بين إسرائيل وإيران إلى أجزاء أخرى من المنطقة والعالم، وقد تؤدي عواقب التصعيد الحالي إلى كبح جماح الطرفين.. هذا يعني أن حرب الظل ستستمر على الأرجح، حيث يعتمد كلا البلدين على أجهزتهما الاستخباراتية والقوة الجوية والقوات البحرية لضرب قدرات بعضهما البعض في البحر والبر عندما تكون هناك فرصة للقيام بذلك دون إثارة صراع أوسع“.