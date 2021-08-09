مسؤولون: طالبان تقتل مدير محطة إذاعية وتخطف صحفيا

قُتل مدير محطة إذاعية أفغانية في العاصمة كابول، فيما اختُطف صحفي في إقليم هلمند الجنوبي، يوم الاثنين، وفق ما أعلنته أجهزة الحكم المحلي في البلاد.

يأتي ذلك في أحدث حلقة من سلسلة هجمات تستهدف العاملين في حقل الإعلام، ويشتبه بأن تكون حركة طالبان وراء تلك الهجمات.

وأطلق المسلحون النار على توفان عمر، مدير محطة باكتيا غاج، وأحد العاملين في منظمة (إن.أيه.آي) الحقوقية التي تدعم استقلال وسائل الإعلام في أفغانستان، في العاصمة يوم الأحد.

وقال رئيس ”إن.إيه.آي“، مجيب خلوتجار، إن عمر كان ليبراليا، وذكر مسؤولون في كابول أنهم يشتبهون أن طالبان وراء الهجوم.

وفي الشهر الماضي قال تقرير للمنظمة الحقوقية إن ما لا يقل عن 30 صحفيا وإعلاميا قتلوا أو جرحوا أو تعرضوا للخطف على أيدي جماعات متشددة في أفغانستان هذا العام.

وفي هلمند، قال مسؤولون إن طالبان خطفت الصحفي المحلي نعمة الله همت، من بيته في لشكركاه عاصمة الإقليم يوم الأحد.

وقال متحدث باسم طالبان لرويترز، إنه ”ليس لديه معلومات عن أي من الحادثين“.

وكان ائتلاف من المؤسسات الإخبارية الأفغانية بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادات مجلس النواب يحثهم فيها على منح تأشيرات هجرة خاصة للصحفيين الأفغان ومساعديهم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، سيطرت طالبان على ثلاث مدن شمالية وهددت بالاستيلاء على مدن أخرى، تصعيدا لهجومها على قوات الحكومة الأفغانية في أعقاب إعلان واشنطن أنها ستسحب قواتها من البلاد بنهاية الشهر الجاري.

وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز، وساري بول، وتالقان، في الشمال، سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى.

ونفت حركة طالبان، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية.

وقال متحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، في تصريحات تلفزيونية، إنه ”لم يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار مع الحكومة الأفغانية“.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الأفغانية ”اختارت إعلان الحرب“، محذرا من زيادة التدخل الأمريكي في أفغانستان.