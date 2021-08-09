صحف عالمية: 3 ملفات خارجية عاجلة على طاولة رئيسي.. ومخاوف من حادث جوي بين روسيا والناتو

سلطت صحف عالمية صادرة الاثنين، الضوء على مجموعة من القضايا والأخبار المهمة، كان أبرزها ملفات السياسة الخارجية التي تنتظر الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والتقدم المستمر لحركة طالبان وسيطرتها على 3 مدن جديدة، في ظل الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان، إضافة للتحذيرات من احتمال وقوع حادث جوي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، الناتو.

ملفات خارجية عاجلة أمام رئيسي

رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يركز على الفلسطينيين واليمن والعراق لتحديد شكل سياسته الجديدة.

وقالت الصحيفة، في نقرير إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”عانى الحوثيون المدعومون من إيران بعض الانتكاسات في معركة مأرب باليمن مؤخرا، وهناك تركيز متصاعد على الهجمات بالطائرات المسيرة، والهجوم الإيراني على سفينة قبالة سواحل عمان، بالنسبة لرئيسي، فإن هذه ستكون جزءا من أولى خطواته في المنطقة، وسيدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وربما أيضاً يتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد“.

وأضافت أنه ”يمكن تحديد عدد من أهداف رئيسي من خلال تحليل ما تشير إليه وسائل الإعلام الإيرانية، التي تزعم أنه ستتم السيطرة قريباً على مأرب، كما أبدت حماس تأييدها، وأرسلت وفداً إلى إيران لحضور تنصيب رئيسي، ونقلت وكالة تسنيم الحكومية الإيرانية عن زعيم حماس إسماعيل هنية قوله إن الحركة تقف إلى جانب إيران“.

وأردفت أن ”هذه محاولة من إيران للسيطرة بشكل متزايد على الفلسطينيين، وخلق النفوذ والسيطرة واستخدامهم لمهاجمة إسرائيل. فعلت إيران ذلك بالفعل في مايو خلال عملية حارس الجدران، ومن المرجح أن تدفع الفلسطينيين نحو المزيد من الهجمات“، وفق الصحيفة.

واستطردت أن ”إيران تميل إلى استخدام العملاء، ما يدفع الآخرين للدفاع عنها والموت من أجلها في حروبها الإقليمية. هذا هو السبب في أن طهران تدفع السوريين واللبنانيين والعراقيين واليمنيين للقتال، بينما النظام الإيراني يخنق شعبه في الداخل، ويستفيد من كل عوامل عدم الاستقرار والإرهاب والمعاناة“.

ورأت ”جيروزاليم بوست“ أنه لا توجد دولة تدخلت فيها إيران أصبحت أكثر ثراءً أو استقرارا. معظم الأماكن التي قامت فيها إيران بتعزيز الميليشيات مثل العراق تعاني بقوة من أزمات متلاحقة مثل مشكلة انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الإفلاس كما هو الحال في لبنان.

وتيرة سريعة لتقدم طالبان

أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية بأن وتيرة تقدم حركة طالبان تتسارع بقوة، حيث نجحت الحركة في السيطرة على 3 مدن رئيسية شمال أفغانستان بيوم واحد، في أكبر مكاسب تحققها على الأرض خلال يوم واحد، منذ دخول الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان مرحلته الأخيرة هذا العام“.

وقالت إن ”تلك التطورات تمثل تصعيداً حاداً في وتيرة المكاسب التي تحققها طالبان في أفغانستان. على مدار شهور كان تركيز الحركة منصباً على السيطرة على أحياء، وزيادة الضغط على المناطق الريفية، لكن هذه الاستراتيحية تغيرت عندما سيطرت الحركة على عاصمة إقليمية للمرة الأولى منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية. سيطرت على مدينة ثانية يوم السبت، وبدا يوم الأحد أن الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأفغانية في شمال البلاد تنهار سريعاً“.

وأردفت أنه ”في ولاية تخار، قال مسؤولون إن القوات الحكومية انسحبت من العاصمة الإقليمية قبل أن يهاجمها عناصر طالبان، بحسب ما أكده روح الله رؤوفي، عضو مجلس المحافظة. في ساريبول، فرّ عدد قليل من قوات الأمن الأفغانية والمسؤولين الحكوميين، باحثين عن ملاذ في قاعدة عسكرية في ضواحي المدينة“.

واستطردت أنه ”في قندوز أيضا، فإن سيطرة الحكومة الأفغانية تقتصر على قاعدة عسكرية واحدة بالقرب من المطار، حيث يحتمي معظم المسؤولين الحكوميين الأفغان الباقين في المدينة من هجوم طالبان، فقد اقتحمت طالبان قندوز وأغلقت سجن المدينة، بحسب ضابط أفغاني على اتصال بقوات الأمن الحكومية القليلة المتبقية هناك“.

وبحسب الصحيفة، حذّر مسؤولون أفغان آخرون من أنه إذا استطاعت طالبان السيطرة على السجون وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين هناك، فإن هذا سيمنح الحركة مزايا كبيرة في ساحة المعركة.

مخاوف من حادث جوي بين روسيا والناتو

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن لاتفيا تحذّر من احتمال وقوع حادث جوي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، الناتو، فالمناورات العسكرية الوشيكة بين قوات بيلاروسيا وروسيا تهدد بوقوع حادث مع قوات الناتو في دول البلطيق أو بولندا، وفقا لما قاله وزير الخارجية اللاتفي.

وقالت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني: ”حذّر وزير الخارجية اللاتفي إدغار رينكيفيتش من تصاعد احتمالات سوء التقدير، وبعض الأفعال التي لا تحظى بموافقة القوى الكبرى، عندما تبدأ تدريبات زباد العسكرية الروسية الشهر المقبل“.

ونقلت الصحيفة عن رينكيفيتش قوله: ”لديك أزمة حدودية وتدريبات عسكرية كبيرة تجري على حدود دول الناتو، لديك أيضاً وجود متزايد من الجانب اللاتفي والإستوني والبولندي من قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية. بالطبع، هذا يزيد من احتمالية وقوع حوادث“.

ورأت ”فاينانشال تايمز“ أن ”هناك قلقا متصاعدا في دول البلطيق وبروكسل، بشأن تصرفات النظام الاستبدادي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بعد انتخابات مشوهة العام الماضي، وإجبار طائرة كانت تقوم برحلة جوية داخل دول الاتحاد الأوروبي، في مايو الماضي على الهبوط في مينسك، لاحتجاز ناشط صحفي معارض للحكومة البيلاروسية“.